Amerika merkezli teknoloji devlerinden Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği etkinlikte; iPhone modellerine yeni renk seçeneği, 24 inç iMac, AirTag, iPad Pro ve Apple TV 4K modellerini tanıttı.

Etkinlikte tanıtılan tamamen yeni bir tasarım ile gelen Apple imzalı M1 çipli 24 inç’lik yeni iMac modeli artık ülkemizde satışta.

Temel olarak üç farklı konfigürasyon ile gelen iMac 8 çekirdek CPU ve 7 çekirdek GPU sürümü 14.499 TL, 8 çekirdek CPU ve 8 çekirdek GPU sürümü de 16.699 TL fiyat etiketine sahip.

Modelin hafızası 512 GB olduğu zaman da 18.899 TL gibi bir sayıya çıkıyor. Ülkemizde satılan en yüksek etiketli iMac ise 30 bin TL seviyelerinde. Modelde 16 GB RAM + 2 TB SSD + Magic Mouse ve Trackpad de bulunuyor.

Apple TV 4K modelinin ise 32 GB sürümü 2.099 TL, 64 GB da 2.299 TL etiketleri ile geliyor.

Her iki model için de en az 2 ya da 3 hafta gönderim süreleri bulunuyor.

Bunların dışında ülkemizde henüz yeni iPad Pro ve Apple’ın yeni teknolojik oyuncağı AirTag satışa sunulmadı.

iPad Pro ve AirTag modellerinin de kısa bir süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

iMac ile Gelen Yeni Touch ID’li Magic Keyboard Dikkat Çekti

iPhone modelleri ve Apple Watch modelinde bildiğini gibi şifresiz oturum açma özelliği sunuluyordu. Fakat Apple yine de Magic Keyboard modellerine Touch ID sensörünü eklemiş durumda. Bu arada yeni Trackpad ve Mouse modellerine de farklı renk seçenekleri eklenmiş durumda.

30 Nisan tarihinden beri birçok ülkede satışa sunulacak olan yeni iMac modelinin yurt dışı giriş fiyatı 1.299 dolar olarak sunuluyor.