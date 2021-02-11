Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Kay Allen’ın başrolünde oynayacağı Olağan Şüpheliler dizisi ilk afişi ile Exxen tarafından duyuruldu! Yerli dijital içerik platformu üzerinden yayınlanacak dizi Yüksek Aksu tarafından yönetilecek. İşte diziyle ilgili bilinen tüm detaylar…

Şu anda çok sayıda yeni projesi hazırlık aşamasında olan Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital streaming platformu Exxen yakında Olağan Şüpheliler dizisine ev sahipliği yapacak. Yapımcılığını 1441 Yapım‘ın üstlendiği projede Dondurmam Gaymak, Efeköy Entelköy’e Karşı ve İftarlık Gazoz gibi filmlerin ve Avlu dizisinin yönetmeni Yüksek Aksu yönetmen koltuğunda oturacak. Güçlü hikayesiyle şimdiden büyük bir beklenti yaratan yapım bir cinayete ortak olmuş üç kadının heyecan verici hikayesini konu alacak. Bugün yayınlanan dizinin afiş görseli de beklentilerimizin boşa çıkmayacağına işaret ediyor.

İrfan Şahin’in yapımcılığını üstlendiği Olağan Şüpheliler dizi formunda, her bölümü yaklaşık 45 dakika uzunluğunda ve 10 bölüm halinde yayınlanacak. Gerilim hissini her anında fazlasıyla yaşayacağınız yapım Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen gibi üç başarılı kadın oyuncuyu başrol koltuğunda buluşturacak. Şu anda çalışmaları devam eden dizinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da büyük bir beklenti yaratan projenin Nisan ayında Exxen platformuna geleceği tahmin ediliyor.

Exxen Uygulaması Artık Tüm İçeriklerini Cuma Günü Yayınlıyor

Şeref Bey, Konuşanlar, Zeynep Bastık ve Konukları, O Adam Oldun Mu?, Özcan Show, Gibi, Tolgshow Filtresiz, Yetiş Zeynep ve daha pek çok başarılı yapımı buluşturan Exxen platformu artık içeriklerini günlük olarak yayınlamaktan vazgeçti. Dijital içerik servisinin aldığı yeni karara göre içeriklerin yeni bölümleri haftanın bir günü, yani Cuma günleri seyirci karşısına çıkacak. Diğer günler platformda herhangi bir hareketlilik olmayacak.