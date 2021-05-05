CS:GO ya da uzun adı ile Counter-Strike: Global Offensive gün içerisinde yeni bir güncelleme yaması aldı.

Popüler E-Spor oyunlarından CS:GO oyun içi “Kırık Diş Operasyonu” etkinliği son bulurken oyun içinde birçok yenilik sunuldu.

Bu güncellemenin oyun içerisinde şimdiye kadar yayımlanan en büyük ve kapsamlı güncelleme olduğu konuşuluyor.

Yeni güncelleme oyunun “Kırık Diş Operasyonu” etkinliğine sahip olan oyuncular için oldukça önemli bir aşamada yer alıyor. Yukarıda da dediğimiz bu yeni güncelleme ile etkinlik sona eriyor ve oyuncular 15 Mayıs tarihine kadar oyun içi başarımları toplamları gerekiyor. Fakat tüm yenilikler etkinlik ile alakalı değil.

CS:GO oyun içine gelen güncelleme ile yeni bir üyelik hizmeti sunuluyor. CS:GO 360 adı ile gelen bu yenilik ile oyuncular oyun içerisindeki istatistiklerini görebiliyorlar. Rekabetçi oyunlardan harita özeline kadar oyuncular performanslarını ya da hatalarını bu istatistikler ile kolayca algılayabilecekler.

Oyunculara ayrıca “Yılan Isırığı” isimli yepyeni bir kasa bekliyor olacak. Bu kasa içerisindeki silah kaplamaları ise şu şekilde;

Güncelleme ile “İnferno” haritasından görmeye alışkın olduğumuzun tavuk görseli artık güncellenmiş durumda. Bunların dışında atölye içerisinde bulunan diğer haritalardaki siyah doku sorunlarının da önüne geçildiği ifade ediliyor.

Valve, güncelleme ile kararlılık ve güvenlilik kazanıldığını belirtiyor.

Bunların dışında; Grind, Mocha haritaları artık karşılaşmalarda oynanılabilir hale gelecek.

Apollo, Engage, ve Anubis haritaları ise birçok oyun modunda olmayacak.. Ancient, Nuke ve Frostbite haritalarına ise yeni güncellemeler gelmiş durumda.