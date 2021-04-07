Bildiğiniz gibi Assassin’s Creed oyunun tüm serilerinin zaman çizgisi tamamen farklı ve yeni oyun oyuncular tarafından büyük bir ilgi ile bekleniyor.

Serinin son oyunu olan Assassin’s Creed Valhala henüz tanıtılmamışken de açıklamalar yapan YouTuber Jonathan, yeni oyun hakkında bazı açıklamalar yaptı ve oyuncuları oldukça heyecanlandırdı. YouTuber Jonathan yayımladığı son videoda, yeni Assassin’s Creed oyununun bazı paylaşılan bilgilerini bilgilerinin yalan olduğu ve kendi bildiklerini açıkladı.

YouTuber tarafından açıklanan bilgilere göre, serinin yeni oyununda üçüncü haçlı seferi işlenecek yani 1189-1192 yıllarında geçtiği söylenebilir. Bu zaman çizgisi serinin ilk oyunu ile oldukça yakın bir dönemde geçiyor. Bu benzer zamanlar kullanıcı tarafını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Aktarılan diğer bilgiler ise oyuncu tarafını pek heyecanlandırmadı. Diğer iddia ise yeni Assassin’s Creed oyunu Paris, Köln, Viyana, Akka, Korfu ve Dubrovnik şehirlerinde geçebileceği yönünde.

Yeni Assassins’s Creed Oyunu 2022 Yılından Erken Çıkmayacak

YouTuber ayrıca yeni oyunun 2022 yılında yayımlanacağını belirtti ve bu bilgi doğru olabilir. Çünkü Ubisoft, Assassin’s Creed serisini iki yıl içerisinde paylaşıyor. Bu bilgilerin yalnızca birer iddia olduğunu belirtmekte fayda var çünkü Ubisoft tarafından oyun ile ilgili henüz hiçbir açıklama yapılmadı.