Düzenlenen etkinlik içerisinde tanıtılan yeni Apple TV modelinde performans güncellemesi ve birkaç yenilik eklenmiş durumda.

İşlemci tarafında Apple A12 Bionic işlemci ile gelen yeni Apple TV 4K modeli, 4K HDR görüntü desteği sunuyor. 32 GB modelinin 179 dolar, 64 GB modeli 199 dolar etiketi ile gelen Apple TV, yenilenen bir kumanda ile geliyor.

Tasarımsal olarak neredeyse bir önceki nesil ile aynı sayılabilecek bir çizgi ile gelen Apple TV, alüminyum kasa ile gelen kumanda ile geliyor.

Gri bir renk ile gelen kumanda ile Apple TV’nin açıklaması şu şekilde:

“Yeni Apple TV 4K, TV’de en sevdiklerinizi favori Apple aygıtlarınız ve servislerinizle bir araya getiriyor. Ve oturma odanızı baştan aşağı dönüştürecek olağanüstü güçlü bir deneyim sunuyor.”

Artık iPhone modellerinden televizyon renklendirme imkanı sunan Apple, konu hakkında şu açıklamayı yaptı;

“En iyi görüntü kalitesine ulaşmak için televizyon ayarlarıyla uğraşmak zorunda olduğunuz günler geride kaldı. Apple TV 4K şimdi ekrandaki görüntüyü otomatik olarak kalibre etmek için iPhone’unuzla birlikte çalışıyor.

iPhone’unuzu TV’nizin ekranına doğru bir kez tutun. Ardından arkanıza yaslanıp sevdiğiniz programların ve filmlerin tadını çıkarın. Şimdi her biri tam da olması gerektiği gibi olağanüstü” görünüyor.

Apple TV 4K Modelinin Fiyat Etiketi Ne Kadar?

Apple’ın 4K destekli modeli genel olarak dikkat çeken bir cihaz değildi fakat Wi-Fi 6 desteği ile yine de gelişim gösterdi. 30 Nisa tarihi ile satışa sunulacak olan Apple TV ülkemizde 2.099 TL olarak satışa sunulacak.