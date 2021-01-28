Kathryn Newton ve Kyle Allen ikilisinin başrol oynadığı The Map of Tiny Perfect Things filminden ilk fragman geldi. Zaman döngüsü konusu film bilim kurgu temasıyla romantik komedi türlerini harmanlayarak bizleri oldukça eğlenceli anlara tanık edecek. İşte detaylar…

Cassie Lang karakteri ile Marvel Sinematik Evreni filmlerinde fırtınalar estiren Kathryn Newton ile genç yıldız Kyle Allen şimdi yeni Amazon orijinal filmi ile hayranları karşısına çıkacak. Son yılların sevilen film türlerinden biri olan zaman döngüsü konusunu kendince ele alacak yapım romantizm dolu eğlenceli hikayesiyle gözleri üzerinde toplayacak gibi görünüyor.

The Map of Tiny Perfect Things filmi fragman videosu ile izleyicilere konusuyla alakalı çok sayıda detay verirken, filmin başrolündeki çiftle de bizleri tanıştırmaktan kaçınmıyor. Fragmandan anlaşıldığı üzere bir çeşit zaman döngüsü içerisinde bulunan Mark, Margaret’le beraber yaşadığı ilişkide, içinde olduğu döngüden kurtulmak konusunda pek de aceleci davranmıyor. Zira sonsuz döngüye ait olmaktan kendisi epeyce memnun görünmekte. Bu detay da filmin romantik komedi algısıyla alakalı izleyicilerine önemli ipuçları sağlıyor.

Fragman videosunun açıklama kısmında The Map of Tiny Perfect Thing’in çıkış tarihi için 12 Şubat 2021 adres gösteriliyor. Beklenen yapımın Amazon Prime Video aracılığıyla izleyici karşısına çıkması beklenmekte.

The Map of Tiny Perfect Things Konusu

Genç bir adam olan Mark‘ın bu ilginç hikayesini konu alan film, aynı günü sonsuz bir döngüde mutlu şekilde yaşayan adamın gizemli sevgilisi Margaret ile karşılaştığında mahvolan hayatını anlatıyor. Birlikte bir günü mükemmel kılan küçük detayları keşfetmeye çalışan ikili, bu aşk dolu döngüden çıkış çıkmak istemediklerini sorgulamaya girişiyor.

The Map of Tiny Perfect Things Oyuncuları

Lev Grossman‘ın aynı adlı kısa filminden senaryoya dökülen yapım Ian Samuels tarafından yönetiliyor. Filmin başrollerinde Kathryn Newton ve Kyle Allen‘a Jermaine Harris, Anna Mikami, Josh Hamilton, Cleo Fraser, Jorja Fox ve Al Madrigal gibi oyuncular eşlik ediyor.