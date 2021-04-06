Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre 25.03.2021 sabahında Yemeksepeti bir siber saldırıya uğradı. Bu saldırıdan 21 milyon kullanıcının verilerinin çalındığı açıklandı.

Saldırı sonrası ilk kez açıklama yapan şirket CEO’su Nevzat Aydın, Twitter’dan açıklamada bulundu. Aydın’ın yaptığı açıklama tam olarak şu şekilde:

“Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.

Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz.

Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti’ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti’nin yarınını inşa edeceğiz.”

Saldırı Sonrası Neler Çalındı?

Saldırısı sonrası yukarıda dediğimiz gibi maalesef 21 milyondan fazla kişinin bir takım verileri çalındı.

Çalınan veriler arasında hiçbir finansal kart bilginin bulunmadığı gelen sevindirici haberler arasında.

Saldırı ile “Ad – Soyad, Doğum Tarihleri, Kayıtlı olan Telefon Numara, Kayıtlı E-Post Adresleri, Kayıtlı Adres Bilgisi ve SHA-256 algoritmasıyla gizlenmiş giriş şifresi” bulunuyor. Bu gizlenmiş şifrelerin tespit edilmesi oldukça kolay ve saldırı sonrası henüz şifresini değiştirmeyen kullanıcıların mutlaka şifre değişimi yapmaları tavsiye ediliyor.