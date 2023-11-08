Zeytinyağına okkalı zam geldi! 2 litre fiyatını duyan inanamayacak: Her damlası değerli!

Zeytinyağı fiyatları gün geçtikçe artış gösterirken litresi 270 TL iken 2 litresi 539,90 TL'ye raflara dizildi. 2023 güncel zeytinyağı rakamları...

Vatandaşların bütçesini etkileyen zeytinyağında sevindirici indirim haberi gelirken sektörün öncü isimlerinden Kristal, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne dair özel kampanya başladı. Zeytinyağı fiyatları yakından takip edilirken fırsatı kaçırmamak için tüketiciler harekete geçti.

Kristal'in hem natürel sızma hem de riviera çeşitleri için geçerli olan indirimle beraber 1 litrelik cam şişelerde uygulanır ve 6 Kasım tarihinde son bulacağı açıklandı. Yüzde 50 indirimle beraber online alışverişlerle beraber marketlerde yerini aldı.





GÜNCEL ZEYTİNYAĞI İNDİRİMLİ FİYATLAR

-Tariş Riviera zeytinyağı 2litre 532,90 TL

-Komili Riviera zeytinyağı 1litre 270,90 TL

-Komili Naturel Sızma Zeytinyağı meyvemsi lezzet 2litre 595,00 TL

-Tariş Riviera Zeytinyağı 750ml 227,90 TL

-Kristal Riviera zeytinyağı 2litre 539,90 TL