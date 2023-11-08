Zeytinyağına okkalı zam geldi! 2 litre fiyatını duyan inanamayacak: Her damlası değerli!

Zeytinyağına okkalı zam geldi! 2 litre fiyatını duyan inanamayacak: Her damlası değerli!
Zeytinyağı fiyatları gün geçtikçe artış gösterirken litresi 270 TL iken 2 litresi 539,90 TL'ye raflara dizildi. 2023 güncel zeytinyağı rakamları...

Vatandaşların bütçesini etkileyen zeytinyağında sevindirici indirim haberi gelirken sektörün öncü isimlerinden Kristal, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne dair özel kampanya başladı. Zeytinyağı fiyatları yakından takip edilirken fırsatı kaçırmamak için tüketiciler harekete geçti.

Kristal'in hem natürel sızma hem de riviera çeşitleri için geçerli olan indirimle beraber 1 litrelik cam şişelerde uygulanır ve 6 Kasım tarihinde son bulacağı açıklandı. Yüzde 50 indirimle beraber online alışverişlerle beraber marketlerde yerini aldı.

zeytinyağı

GÜNCEL ZEYTİNYAĞI İNDİRİMLİ FİYATLAR

-Tariş Riviera zeytinyağı 2litre 532,90 TL

-Komili Riviera zeytinyağı 1litre 270,90 TL

-Komili Naturel Sızma Zeytinyağı meyvemsi lezzet 2litre 595,00 TL

-Tariş Riviera Zeytinyağı 750ml 227,90 TL

-Kristal Riviera zeytinyağı 2litre 539,90 TL 

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!