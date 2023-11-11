Zamsız son fiyatlar ŞOK'ta! Tam yağlı peynir 75 TL, sucuk 99 TL'ye düştü: İşte indirimli fiyat listesi

Market fiyatları giderek artarken ŞOK müşterilerinin yüzünü güldürecek haberi verdi! Birçok ürün indirime girdi! Tüm detaylar haberimizde.

Avantajlı alışveriş yapmak istiyorsanız 14 Kasım tarihine kadar ŞOK'a gidin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET BÜYÜK KASIM İNDİRİMİ

Son dönemlerde market fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin aktüel ürünler kampanyaları vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen zincir marketlerden biri olan ŞOK Marketlerde 8 Kasım ile 14 Kasım tarihleri arasında indirimli olacak ürünler ve fiyatları şu şekilde listelendi;





-Colgate Aktif Beyazlık 75 ml - 35,25 TL

-Pantene Şampuan Çeşitleri 350 ml 60 TL

-Colgate Aktif Beyazlık Diş Fırçası - 38,95 TL

-Neutrogena Onarıcı Bakım Vücut Losyonu - 69,90 TL

-Orkid Platinum Cesaret Paketi Gece - 129 TL

-Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti - 239,90 TL

-Finish Tuz 1,5 kg - 44,90 TL

-Rinso Renkliler/Beyazlar 10 kg - 209 TL

-Nutella 1000 g - 139 TL

-Akpınar Tam Yağlı Taze Tava Peyniri 700 g - 75,50

-Sütaş Kaşar Peyniri 500 g - 99,50 TL

-Hotline Enerji İçeceği 1 L - 19,90 TL

-Lezita Piliç Kokteyl Sosis 450 g - 35,50 TL

-Becel Klasik Kase 500 g - 42,50 TL

-Hugel Akü 12V 60A - 1399 TL

-Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 169 TL

-Kompresör - 399 TL

-Araç Çakmak Çoklayıcı - 79,95 TL

-Araç İçi Süpürge - 249 TL

-Otopark Numaratör Fosforlu - 29,95 TL

-Telefon Tutucu - 59,95 TL

-Mafsallı Motorcu Dizliği 2’li - 249 TL

-Fly Arturo Kirli Sepetli Banyo Dolabı - 1399 TL

-Fly Ayza Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Oval - 2599 TL

-Fly Lange Çamaşır Makinesi Dolabı - 1079 TL

-Fly Fokus 80 CM Banyo Dolap - 4879 TL

-Simfer SFS4N 102 Ekran 40” Uydu Alıcılı LED Full HD Televizyon - 5499 TL

-Simfer 3031 Siyah 4 Gözü Gazlı Set Üstü Cam Ocak - 3199 TL

-Simfer SK-5701/5702 Damak Rose/Kırmızı Türk Kahve Makinesi - 1189 TL

-Simfer SK-6701 Airfry Smart 4 L Siyah Dijital - 2099 TL

-Simfer Dysis DK-4703 Rose/Kırmızı/Siyah 3’lü Blender Seti - 1099 TL

-Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü - 2499 TL

-Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici - 799 TL

-Vileda Turbo Temizlik Seti - 819 TL

-Arzum Dik Süpürge - 1099 TL

-Bambu Katlanır Kirli Çamaşır Sepeti - 499 TL

-Cam Gider Süsü - 24,90 TL

Masajlı Duş Başlığı Seti 99,95 TL