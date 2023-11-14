Yurt dışında çalışmak isteyene THY'den müjde! Yüksek maaşla iki ülkeye personel alınacak

Yurt dışında çalışmak isteyenlere özel fırsat geldi. THY tarafından son dakika açıklaması yapılırken Avusturya'da istihdam etmek üzere personel alımı yapılacak.

Türk Hava Yolları resmi sayfası üzerinden kariyer kısmından yayınlanırken son dakika duyurusu yapıldı. Almanya, Avusturya ve Türkiye'de istihdam edilirken personel alımı başladı. İşte ilanların başvurusuna dair tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

İSTANBUL PERSONEL ALIMI

DENETİM VE FİNANSAL RAPORLAMA ŞARTLARI

-TC vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak.

-Adli sici kaydı ya da sivil arşiv araştırmasında kaydın olmaması

-01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak

-En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak

-Yurt dışı üniversitelerden mezun olanlar YÖK denklik Belgesini gereklidir.

-İyi derecede İngilizce bilmek

-Tecrübe sahibi olmak

-Daha önceden çalışılan kuruluşlarda disiplinsiz nedeniyle ayrılmamış olmak.

SİMÜLATÖR UÇUŞ ÖĞRETMENİ

-TC vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak

-01.01.1988 tarihinden önce doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak

-Uçuş kusuru ya da disiplinsizlik nedeniyle yazılı ceza almamış

-Adil sicil ve adli sicil arşiv kaydının bulunmaması

-Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edilerek ikamet etmek

-Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak





ALMANYA İŞÇİ ALIM

-Lise diploması

-Meslek öğrencileri için IHK kriterlerine uygunluk

-İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmek

-Disipli, proaktif ve sonuç odaklı olmak

-Havacılık heyecanı yüksek olması

-Mükemmel iletişim becerisi

AVUSTURYA PERSONEL ALIM

-En az 16 yaşında olmak

-9 yıllık zorunlu eğitimi almış olmak

-Yerel otoritelerin belirlenmesi

-İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmek

-Disiplinli olmak

-Problem çözücü olmak.