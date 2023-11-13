Yıllar sonra ekranlara dönmüşlerdi! Ömürleri kısa oldu: Efsane dizi final yapıyor

Yıllar sonra ekranlara dönmüşlerdi! Ömürleri kısa oldu: Efsane dizi final yapıyor
Bu dizinin sevenleri şokta! Erken final kararı herkesi şaşırttı! Tüm detaylar haberimizde.

Bu diziyle ilgili erken final kararı paylaşıldı! Kısa sürede büyük kitlelere ulaşan dizi herkesi şaşırttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKEN FİNAL KARARI PAYLAŞILDI

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Aile dizisiyle ilgili şok bir karar paylaşıldı. Gelen iddialara göre dizi erken final kararı aldı. Dizide yer alan uygunsuz sahneler, düşük reyting gibi birçok etken erken final kararını etkiledi. 

aile dizisi erken final yapıyor

Dizide Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler, Levent Ülgen gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin 30. bölümde final yapması bekleniyordu ancak kanalın düşük reytinglerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Son olarak geçtiğimiz hafta içi 19. bölümü yayınlanan dizi 24. bölümüyle seyircisiyle vedalaşarak final yapacak. 

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