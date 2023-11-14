Yanardağ patlaması bekleniyor! Çevre sakinleri tahliye edildi

İzlanda'da yanardağ uyarısı yapıldı. Patlaması beklenen yanardağa yakın bölge boşaltıldı ve insanlar tahliye edildi.

İzlanda'nın Grindavik kasabası ve çevresindeki bölgeler, bir yanardağın patlama riski nedeniyle büyük bir endişeyle sarsılıyor. Bilim insanları, yerin 5 kilometre altındaki magma birikimini yakından izlerken, bölgedeki sismik faaliyetlerin artışı acil tedbirleri gerekli kıldı. İki haftadan uzun bir süre boyunca her gün yüzlerce küçük depremle sarsılan bölge, yetkilileri kasaba sakinlerini tahliye etmeye zorladı.

Patlama riskine karşı tahliye edildiler

Grindavik kasabasındaki 3.400 kişilik nüfus, uzmanların son sismik faaliyetlerin yanardağın patlamaya hazırlandığına dair uyarılarına yanıt olarak Cumartesi günü tahliye edildi. Reykjanes Yarımadası'nda konumlanan kasaba, başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Sadece 5 dakika izin verildi

Kasaba sakinlerine, evlerine sadece beş dakika süreyle dönmelerine izin verildi ve değerli eşyalarını toplamak için kısıtlı bir zamanları oldu. Yetkililer, geri dönenlerin sadece gündüz saatlerinde kasabada bulunmalarına izin verildiğini, her haneye sadece bir kişinin geri dönmesine izin verildiğini ve polisin geri dönenleri sadece önemli eşyalarını almaları konusunda uyardığını belirtti.

Meteoroloji Ofisi'nden gelen uyarıya göre, "bu aşamada magmanın yüzeye ulaşıp ulaşmayacağını ve nereye ulaşabileceğini tam olarak belirlemek mümkün değil." Bu belirsizlik, kasaba sakinlerini hızla tahliye etme kararını destekledi.

Kasaba sakinlerinden Solveig Thorbergsdottir, "Eve girdiğinizde kafanız çok karışıyor. Sadece beş dakikanız var ama ben 15 dakikaya uzattım ve etrafta gördüklerimi kaydettim. Torunların fotoğrafları. Gençliğime ait fotoğraflar. En güzel kıyafetlerim, gelinliğim" açıklamasını yaptı.

Olası bir patlamaya dair endişeler, Perşembe günü erken saatlerde bölgeyi vuran 4.8 büyüklüğündeki depremle birlikte arttı. Jeoloji profesörü Pall Einarrson, sismik hareketliliğin Grindavik'in kuzeyinde 2.000 yıllık krater ağının bulunduğu bir bölgede başladığını ve magma koridorunun yayıldığını belirtti.

Yetkililer, volkanik patlama riskinin arttığını ve havacılık alarmını turuncuya yükselttiklerini açıkladılar. Volkanik patlamalar, havacılık için ciddi bir tehlike oluşturduğu için önlemler alındı. İzlanda'da 2010 yılında yaşanan büyük patlama, Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki hava yolculuğunu olumsuz etkilemiş ve havayolu şirketlerine milyarlarca Euro'ya mal olmuştu.