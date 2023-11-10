Vitamin kullanırken iki kez düşünün! Bu vitaminler kansere yol açıyor

Killing Cancer Kindly adıyla bilinen yardım kuruluşu, birkaç multivitamin ürünlerinin kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebileceği konusunda uyardı ve benzer uyarıların tütün ürünlerine de konulması gerektiğini söyledi.

Killing Cancer Kindly adıyla faaliyet gösteren yardım kuruluşu kanser riskini yüzde 30'a kadar artırabileceği için bazı multivitamin ürünlerinin sigarayla aynı uyarıları taşıması gerektiği konusu hakkında uyarı yayınladı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada söz konusu takviyelerin aslında vücudu büyük dozlar ile tatmiyle gereksiz besinler ile bombaladığı belirtildi.

Öte yandan, besinlerde bulunan doğal vitaminler yavaş emilir ve tehlikeli değildir; çünkü yalnızca ihtiyaç duyulan kısmı vücut tarafından emilir ve geri kalanı vücuttan atılır.

NHS onkoloğu Dr Mohammad Muneeb Khan, konuyla ilgili yaptığı bir değerlendirmesinde sentetik ilacın, kanı önerilen günlük dozun iki katına kadar besinlerle "doldurarak" kanserle savaşan bir "süper gıda" haline geldiğini söyledi. Multivitamin takviyeleri prostat, kolon ve meme kanseri şeklindeki diğer kanserlerin gelişim riskini artırabileceğini ifade eden Dr. Khan, "Sentetik ilaçlar, ortalama insan vücudunun ihtiyaçlarının çok üzerinde miktarlarda tamamiyle gereksiz mikro besinler içeriyor. Bu küçük organik bileşikler çok fazla var ve aslında vücudun etrafında yüzüyorlar." diye konuştu.





"Sorun şu ki, bu fazla sentetik vitamin, vücudumuzda her gün üretilmiş olan yüzlerce potansiyel kanser içeren hücreyi beslemeye yetiyor." diyen Dr Mohammad Muneeb Khan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Normalde vücudumuz kanser hücrelerini yok etme kapasitesine sahiptir ancak bu hücreler iyi beslendiklerinde sayıları da sürekli arttığında bu zorlaşır. Yüzlerce açgözlü küçük Pac-Men'in ortalıkta koştuğunu ve her şeyi silip süpürdüğünü hayal edin, sonra sayılarının zaman içinde katlanarak büyüdüğünü, bağışıklık sistemi alt ettiği gibi vücudumuzun kanserle mücadele sistemini tamamen alt edene kadar hayal edin. Her ne kadar bu ilk başta tartışmalı görünse de özüm multivitaminleri ilaç gibi yeniden sınıflandırmak ve bu şekilde insanları yan etkileri hakkında da bilinçlendirmek gerekir.

Sağlık uyarıları ve reçeteler, çoğu insanın, çocukların ve yetişkinlerin beslenmelerinde vitamin takviyesine ihtiyaç duymadıkları yönündeki genel tavsiyeyi tamamladığında en iyi sonucu verecektir.

Bu uyarılar, Dr. Khan'ın yetişkin insanlarda kanseri önlemeye yönelik rehber olan “Kanseri İyilikle Öldürmek” adlı yeni araştırma kitabında yer almaktadır. Britanyalıların neredeyse yarısının her gün, üreticilerin "temel" organik bileşikler şeklinde adlandırdığı birçok şeyi içeren besin takviyeleri aldığı tahmin ediliyor. Bunların, hücrelerimizde gıdayı enerjiye dönüştüren bazı kimyasal reaksiyonlar şeklinde bilinen normal metabolik fonksiyonun korunmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.





Vücudumuzun hareketten düşünmeye, büyümeden onarıma kadar her şeyi yapabilmesi için bu enerjiye ihtiyacı vardır. Bugüne kadar, besin takviyelerinin kullanımı güvenli kabul ediliyor ancak beslenme yetersizliği algılananlar dışında herkes için gerekli değildir.

Dr. Khan, "Giderek artan sayıda bilimsel araştırma, multivitamin takviyelerinin aslında uzun süre boyunca günlük olarak alınması durumunda riski artırdığını gösteriyor" diye ekliyor.

Daha büyük çalışmalardan birisi olan CARET çalışması, B6, B9 ve B12 vitamin gruplarını içeren günlük takviyelerin gerçekte akciğer kanseri riskini yaklaşık %30 artırdığını tahmin ediyor.

Dr. Khan, "A vitamini ile B vitamini kompleksi içeren bazı takviyelerin günlük kullanım durumlarını inceleyen çalışmalar, kanser riskinin artması arasında bir korelasyon olduğunu gösteriyor, ancak bunun ne ölçüde olduğunu doğrulamak adına da daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Diğer vitaminlerle ilgili şu anda bir araştırma eksikliği olsa bile benzer etkilere sahip olacağı varsayılabilir." şeklinde konuşurken sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Doğal vitaminler güvenlidir çünkü vücuda yavaşça salınırlar, bu nedenle yalnızca ihtiyacımız olanı alırız, fakat sentetik multivitaminler vücut tarafından hızla emilirken kullanabileceğinden daha fazlasını da vücuda verir. Bu kanser hücrelerine yönelik aslında harika bir haber, çünkü normal sağlıklı hücrelere göre 10 kat daha çok vitamin ve diğer besinleri emerek büyümelerini ve çoğalmalarını hızlandırabilirler. Ayrıca vücudumuzun onları yok etmesi hakkında yeteneğini de bastırırlar.