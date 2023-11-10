Üzüntüsünü yemek yiyerek atanlar aman dikkat! Uzmanlardan üzüntüyü giderecek 5 öneri

Üzüntünüz midenize vuruyorsa bu uyarıları mutlaka dinleyin! Tüm detaylar haberimizde.

Üzüldüğünüz zaman yemek yemeye başlıyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz! Duygusal açlıkla mücadele edebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DUYGUSAL AÇLIKLA MÜCADELE ETMEK MÜMKÜN

İnsanlar stres, yalnızlık, öfke, üzüntü gibi problemler yaşadığı zaman yemek yeme isteği yaşıyor. Midesi dolu olsa bile açlık hisseden kişiler tıp dilinde duygusal açlık şeklinde değerlendiriliyor. Uzmanlar duygusal açlığın fiziksel açlıkla bir ilgisi olmadığını ve stres, üzüntü gibi durumlar sebebiyle tetiklendiğini dile getiriyor. Duygusal açlık yeme isteğinin bir anda gelmesi, bazı besinlere aşırı düşülmesi, tok olmasına rağmen sürekli yeme isteği, anında doyma hissi gibi belirtilerle yaşandığı dile getiriliyor. Aynı zamanda yedikten sonra kişiler suçluluk hissiyle de savaşabiliyor. Kendini boşlukta hisseden kişi ya da olumsuz duygular hissedildiği zaman yemek yeme ve karbonhidratlı besin tercih etme tercih edilebiliyor. Yani duygusal açlık yaşayan kişiler genelde fast food, çikolata gibi glikoz içerikli besinler tercih ediliyor.





Glikoz beynin besini olarak tanımlandığı için vücut glikozlu besinler sebebiyle insülin hormonu salgılıyor ve beyin daha iyi odaklanmaya başlıyor. Bu sebeple kişiler duygularından daha kolay uzaklaşabiliyor ama bu anlık bir duygu olduğu için kişilerin asıl duygularını çözmeleri uzmanlar tarafından öneriliyor. Duygusal açlık sebebiyle kişiler aşırı ve hızlı kilo almaya başlıyor ve aldıkları kiloları geri veremiyor. Yeme atakları olduğu zamanda dikkatinizi dağıtmak için başka şeyler yapabilirsiniz. Fiziksel olarak aç olmadığınızı hissediyor ancak bir şeyler yeme isteğiniz artıyorsa meyve, yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz. Uzmanlar bu kişilerin temel öğünlerini atlamaması gerektiğini, küçük ve kontrolü porsiyonlar tüketilmesi gerektiğini, muz, çilek, Hindistan cevizi gibi besinler öneriliyor. Eğer yeme ataklarınız özellikle gece saatlerinde geliyorsa meyve, yoğurt, kuruyemiş, papatya çayı gibi besinleri tercih edebilirsiniz. Pilates, yoga gibi egzersizler de duygusal açlık yaşayan insanlara sık sık öneriliyor.