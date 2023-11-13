Uyutmayan öksürük krizleri bu kür ile sona erecek! Kronik bronşiti bile tarihe karıştırıyor

Uyutmayan öksürük krizleri bu kür ile sona erecek! Kronik bronşiti bile tarihe karıştırıyor
En iyisi de karışımın tadının öksürük şurubuna nazaran harika olması.

Öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarla mücadele etmek için etkili bir ev yapımı karışım tarifi sunuluyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, özellikle soğuk algınlığı ve öksürük gibi sorunlarla baş etmek için bu tarife başvurabilirsiniz. Bu karışım, ticari öksürük şuruplarına nazaran daha lezzetli bir seçenek sunuyor. İşte detaylar...

öksürük

UYUTMAYAN ÖKSÜRÜKTEN KURTULMANIN YOLU 

Öksürük şurupları ve haplar genellikle hastalık dönemlerinde kullanılır, ancak evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir karışım ile hastalıklardan korunmak da mümkündür. Bu karışımın en büyük avantajlarından biri, içerdiği malzemelerin tatlı muz ve doğal balın muhteşem uyumu sayesinde öksürük şuruplarından daha keyifli bir içime sahip olmasıdır.

Malzemeler oldukça basit: 400 ml ılık su, 2 adet muz ve 2 yemek kaşığı bal. Muzları soyup plastik kaşıkla ezmek, ardından ezilmiş muzları ılık suyla karıştırmak ve 30 dakika dinlendirmek bu karışımın temel adımları arasında yer alıyor. Daha sonra, karışım soğuduktan sonra içine bal eklenir. Ancak bu aşamada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay, balın karışımın tamamen soğumuş olmasıdır, çünkü sıcak suyla temas ettiğinde besleyici özelliklerini kaybedebilir.

Bu doğal karışım, bronşit ve kuru öksürüğe karşı etkili bir çözüm sunmaktadır. Günde dört kez, en fazla 100 ml tüketilmesi önerilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu karışımı haftada beş gün boyunca içmek gerekmektedir ve verilen tarif sadece bir gün içindir. Böylece, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu doğal karışım ile öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklara karşı etkili bir mücadele yürütebilir, ticari ürünlere alternatif bir çözüm elde edebilirsiniz.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!