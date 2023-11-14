TOKİ'den 68 ile ucuz arsa müjdesi geldi! Birikimi olana o illerde kaçırılmaz fırsat

TOKİ'den 68 il için konut satışı yapılırken konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Gelen duyuru üzerine birçok ilde uygun fiyat arsa satışı için tüm detaylar açıklandı.