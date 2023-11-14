TOKİ'den 68 ile ucuz arsa müjdesi geldi! Birikimi olana o illerde kaçırılmaz fırsat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında TOKİ arsalarına değinirken fiyatların aşağı çekilmesi adına birçok adım atılırken seçimin sonuçlanmasıyla beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, devletin uygun fiyatlar üzerinden konut satışı yapılacağını açıkladı. TOKİ'den gelen resmi açıklama üzerine muhtelif arsalara bakılan ilanlar sayfa üzerinde yayınlanarak ille açıklandı.
ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER
Ankara
İstanbul
İzmir
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bayburt
Bartın
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
KAraman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Yozgat
68 İL ÜZERİNDE ARSA SORGULAMA
68 il üzerinde satışa çıkartılacak olan arsalar için araştırma yapanlar sorgulama ekranı yayınlandı. Söz konusu arsaların yerleri ve fiyatları hakkında gerekli olan bilgiler ve başvuru şartları "https://www.emlakmuzayede.com.tr/" adres üzerinden duyuruldu.