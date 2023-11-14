TOKİ'den 68 ile ucuz arsa müjdesi geldi! Birikimi olana o illerde kaçırılmaz fırsat

TOKİ'den 68 ile ucuz arsa müjdesi geldi! Birikimi olana o illerde kaçırılmaz fırsat
TOKİ'den 68 il için konut satışı yapılırken konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Gelen duyuru üzerine birçok ilde uygun fiyat arsa satışı için tüm detaylar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında TOKİ arsalarına değinirken fiyatların aşağı çekilmesi adına birçok adım atılırken seçimin sonuçlanmasıyla beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, devletin uygun fiyatlar üzerinden konut satışı yapılacağını açıkladı. TOKİ'den gelen resmi açıklama üzerine muhtelif arsalara bakılan ilanlar sayfa üzerinde yayınlanarak ille açıklandı.

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Ankara

İstanbul

İzmir

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

TOKİ 68 il arsa

Balıkesir

Bayburt

Bartın

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Iğdır

Isparta

İstanbul

İzmir

K.Maraş

Karabük

KAraman

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Nevşehir

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

68 İL ÜZERİNDE ARSA SORGULAMA

68 il üzerinde satışa çıkartılacak olan arsalar için araştırma yapanlar sorgulama ekranı yayınlandı. Söz konusu arsaların yerleri ve fiyatları hakkında gerekli olan bilgiler ve başvuru şartları "https://www.emlakmuzayede.com.tr/" adres üzerinden duyuruldu.

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