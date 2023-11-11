Sosyal medya fenomeni Şulemsi meğer komple estetikliymiş! Eski halini görenler dondu kaldı

Sosyal medya fenomenleri gündeme gelmeye devam ederken kara para aklama iddiaları ortalığı karıştırdı. Şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk ve eşi Yasin, estetiksiz hallerini gören kimse tanıyamadı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para soruşturması devam ederken tutuklanma kararı alınarak cezaevine gönderildi. Operasyon sonrasında bazı fenomen isimler hakkında yeni iddialar ortalığa atıldı. Aralarında ise dikkat çeken Şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk ve eşi Yasin oldu. İşte çiftin estetiksiz halleri...

Şulemsi olarak bilinen fenomen sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla lüks araba, kıyafet ve çanta paylaşımları, kullanıcıların gündemine oturdu. Fenomen çiftin mal varlığı araştırılmaya başlandı. Fiziksel değişimleri de sosyal medyanın dilinde dolanırken genç yaşlarına rağmen edinilen lüks yaşamları dikkat çekti. Şule Kayatürk, Ankara'da kendi adının bulunduğu güzellik merkezini işletmektedir.





ÇİFTİN ESKİ HALLERİ

Sosyal medya fenomenlerinin eski halleri sık sık gündeme gelirken bu defa Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk ve eşinin estetiksiz hallerini görenler tanımakta zorluk çekti. Kamuoyu, bu fenomenlerin yaşam tarzları ve mal varlıklarıyla yapılan inceleme yakından takip edilirken kişiler tarafından dikkat edilmesi yönünde uyarılar geldi.



