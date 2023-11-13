ŞOK Market'te hafta sonu indirimi başladı! Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

10 Kasım itibariyle raflarında yer alacak olan ŞOK indirimli ürünlerinin listesini ve fiyatları paylaşıldı! Ayrıntılar haberimizde...

Şok Market, tüketicilerin dikkatini çekecek muhteşem fırsatlar sunan 11 Kasım 2023 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalog, elektrikli ev aletlerinden ev tekstiline, temel gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünleri içeriyor.

Elektrikli ev aletleri kategorisinde özellikle göz dolduran ürünler arasında Sinbo SSM-2938 ve Arnica Köpüklü Türk kahvesi makineleri ön planda. Hem kahve keyfini evlere taşıyan bu makineler, cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 20 litrelik mekanik mikrodalga fırın ve 34 litrelik Midi-Mini fırın gibi mutfakların vazgeçilmezi olan ürünlerde de özel indirimler mevcut.

Ev tekstili kategorisinde, banyo ve yatak odası düzenini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. 37 ve 65 litrelik kirli çamaşır sepetleri, pratik kullanımıyla ev işlerine kolaylık sağlarken, çeşitli boyutlarda sunulan yüz ve banyo havluları da banyo keyfini artırmak isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.





Gıda ürünleri kategorisinde ise katalog, mutfakların temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri bütçe dostu fiyatlarla sunuyor. Ayçiçek yağı, şeker, un, bulgur ve mercimek gibi günlük kullanımı olan ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday.

Kişisel bakım ürünleri kategorisi de göz ardı edilmeyecek bir bölüm. Tanınmış markaların tıraş bıçaklarından oluşan seçenekler, özel indirimlerle tüketicilere sunuluyor. Hem erkek hem de kadın tüketicilerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte ürün bulunuyor.

Öte yandan, Şok Market, alışveriş yapanlara ek indirim fırsatları sunuyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 2 TL, 25 TL ve üzeri alışverişlerde 5 TL, 50 TL ve üzeri alışverişlerde ise 10 TL indirim kazanma şansı sunuyor.

Bu katalog, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüketicilere büyük bir fırsat sunuyor. Şok Market, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak tüketicilerin bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.