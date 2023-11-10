Soğuktan pul pul çatlayan elleri pamuk gibi yapan yöntem! İlk sürüşte yumuşacık yapacak

Pamuk gibi ellere sahip olmak için bu küçük tüyolara uymanız yeterli! Muz ile evde doğal el bakım maskesi nasıl hazırlanır? İşte ayrıntılar...

Kış mevsimi, soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle cildimizin daha fazla nem kaybetmesine neden olur. Ellerimiz, bu etkenlere karşı özellikle hassastır ve sık sık kuruma, çatlama ve kırışma sorunlarıyla karşılaşabilir. Ancak, kışın el bakımına daha fazla özen göstererek bu sorunları kolayca önleyebiliriz.

Öncelikle, ellerimizi ılık su ile yıkamalı ve sık sık yıkamaktan kaçınmalıyız. Sıcak su cildimizi kurutabilir, bu nedenle ılık su kullanmak önemlidir. Ellerimizi yıkarken aynı zamanda nemlendirici içeriklere sahip temizleyicileri tercih etmeliyiz.

Nemlendirici el kremleri kışın ellerimizi korumak için vazgeçilmezdir. Her yıkamadan sonra bu kremleri kullanarak ellerimizin nemini koruyabilir ve kurumayı engelleyebiliriz. Yağlı his bırakmayan nemlendiriciler tercih edilmelidir.

Ayrıca, nemlendirici el kremlerinin daha iyi nüfuz etmesini sağlamak için ölü hücrelerden arınmak önemlidir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz şeker peelingi, ellerinizi tazelemek ve ölü hücrelerden arındırmak için idealdir.





Kış aylarında ekstra bir bakım için doğal muz maskesini deneyebilirsiniz. Muzu ezerek badem yağıyla karıştırın, bu karışımı ellerinize sürün ve ellerinizi poşet veya eldivenle sararak yaklaşık yarım saat bekletin. Bu maske, çatlayan elleri onarır ve dış etkenlere karşı daha güçlü hale getirir.

Kışın ellerinizi korumak ve sağlıklı tutmak için bu önerilere dikkat etmek, soğuk hava koşullarına karşı daha dayanıklı hale gelmenizi sağlayacaktır. Unutmayın, sağlıklı ve nemli eller, soğuk kış günlerinde sizi daha rahat hissettirecektir.