Sigara içenler illallah etti! Bugünden itibaren sigaraya 5 TL'lik zam daha: İşte zamlı sigara fiyatları

Tüm sigaralara zam geldi. Peki en ucuz sigara hangisi? İşte ayrıntılar...

Sigaraya fiyatlarında yeni zamların geldiği haberleri aldık. Son günlerde iki büyük sigara üreticisi grubuna daha zam yapıldığı bildirildi.

İlk olarak geçtiğimiz günlerde Philip Morris grubuna zam gelmişti. Bu zamma göre Philip Morris'in en pahalı sigarasının fiyatı 65 TL'ye, en ucuz sigarasının fiyatı ise 52 TL'ye yükseltildi.

Daha sonra bugün itibarıyla Imperial Tobacco grubuna da zam yapıldığı açıklandı. Imperial Tobacco grubunun en ucuz sigarasının yeni fiyatı 45 TL, en pahalı sigarasının yeni fiyatı ise 57 TL olarak belirlendi.





Böylece son zamlarla birlikte üç büyük sigara üreticisi grubunun fiyatları şu şekilde oldu:

Philip Morris grubu: En ucuz 52 TL, en pahalı 65 TL

BAT grubu: En ucuz 48 TL, en pahalı 60 TL

Imperial Tobacco grubu: En ucuz 45 TL, en pahalı 57 TL

Sigara fiyatlarındaki bu artışlar tüketicileri olumsuz yönde etkilerken, sigaraya bağımlılığın azaltılması ve halk sağlığının korunması açısından da olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte sigara tüketiminde azalma bekleniyor.