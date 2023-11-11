Sigara içenler illallah etti! Bugünden itibaren sigaraya 5 TL'lik zam daha: İşte zamlı sigara fiyatları
Sigaraya fiyatlarında yeni zamların geldiği haberleri aldık. Son günlerde iki büyük sigara üreticisi grubuna daha zam yapıldığı bildirildi.
İlk olarak geçtiğimiz günlerde Philip Morris grubuna zam gelmişti. Bu zamma göre Philip Morris'in en pahalı sigarasının fiyatı 65 TL'ye, en ucuz sigarasının fiyatı ise 52 TL'ye yükseltildi.
Daha sonra bugün itibarıyla Imperial Tobacco grubuna da zam yapıldığı açıklandı. Imperial Tobacco grubunun en ucuz sigarasının yeni fiyatı 45 TL, en pahalı sigarasının yeni fiyatı ise 57 TL olarak belirlendi.
Böylece son zamlarla birlikte üç büyük sigara üreticisi grubunun fiyatları şu şekilde oldu:
Philip Morris grubu: En ucuz 52 TL, en pahalı 65 TL
BAT grubu: En ucuz 48 TL, en pahalı 60 TL
Imperial Tobacco grubu: En ucuz 45 TL, en pahalı 57 TL
Sigara fiyatlarındaki bu artışlar tüketicileri olumsuz yönde etkilerken, sigaraya bağımlılığın azaltılması ve halk sağlığının korunması açısından da olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte sigara tüketiminde azalma bekleniyor.