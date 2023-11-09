Sertifikasıyla başvurana Sağlık Bakanlığı kapısı açıldı! 15 bin güvenlik görevlisi alınacak

Sağlık Bakanlığı hastanelere yaklaşık 15.000 güvenlik görevlisi almayı planlıyor. Burada işe alım koşulları ve nasıl başvurulacağı hakkında bilgileri bulacaksınız.

Sağlık Bakanlığı 15.000 güvenlik görevlisi almayı planlıyor.

Sağlık Bakanlığı, 2023 ve 2024 yıllarında hastanelere çok sayıda personel alımı yapmayı planlıyor. Personel alımı yakında gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı yakın tarihli bir açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında 30.000'i mavi yakalı olmak üzere yaklaşık 70.000 çalışan ve işçiyi işe almayı planladığını söyledi.

Bakan Fahrettin Koca, eylül ayında yaptığı açıklamada, hastanelere güvenlik güçlerinin çoğunluğunun görevlendirildiğini ve bu alımların hastanelerdeki şiddet olaylarını önlemeyi amaçladığını söylemişti.

Hastane güvenlik görevlisi alımı için aşağıdaki başvuru koşulları hem erkek hem de kadın adaylar için geçerlidir.

・ Son başvuru gününden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.

. Başvurunun ilk gününde 40 yaşının altında olmak

. Kişinin işi yapmaya devam etmesine engel olacak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığına dair belge (Atamaya alınan adaylarda zorunludur).

. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Kamu Kayıtlarını Araştırma Kanunu hükümleri uyarınca kamu sicilleri incelemesi sonuçlarına göre atama işlemine herhangi bir engel olmayacaktır.





. Güvenlik personeli (silahsız) olarak istihdam edilenler için yukarıdaki şartlara ek olarak 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (d), (1), (2) ve (3) bentlerindeki koşullar uygulanır. Ayrıca, (g) paragraf (h)'deki koşulları karşılaması gerekir.



. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa göre geçerli özel güvenlik geçiş belgesine sahip olması gerekmektedir. (Silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olanlar da başvurabilir.)

. Başvuru yapacak adayşarın enegelli ya da hüküm giymiş olmaması gerekiyor.

. İşe alım KPSS'siz kura ile yapılmaktadır ve ikamet şartı bulunmaktadır.

Alımlar hangi şehirde yapılacak?

Toplamda yaklaşık 15.000 işe alım bekleniyor. Söz konusu ilanın iki parçaya bölünmesi durumunda ilk adımda yaklaşık 7.500 satın alma işlemi gerçekleşir. 81 ilde işe alım yapılıyor.

Duyuru ne zaman yapılacak?

İlanın onaylanması umhurbaşkanlığındadır. Bu hafta onay alındıktan sonra Aralık ayında açıklanması bekleniyor.