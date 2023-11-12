Resimdeki şekerlerden sadece biri farklı! 7 saniye içinde bulan üstün zekalı sayılıyor

zeki olduğuna inanıyorsan bu bulmacadaki farklı olan şekeri bir bakışta bulursun...

RESİMDEKİ FARKLI ŞEKERİ HERKES GÖREMİYOR….

Görsel zeka testleri son zamanlarda oldukça popüler. Bu zeka testinde de 8 saniye gibi kısa bir süre içerisinde farklı olan şekeri bulabilenler zeki olarak nitelendiriliyor. Peki siz bulabilecek misiniz?

Resimli bulmacada bir çok şeker var ama bu şekerler arasındaki bir şeker diğerlerinden farklı. Ama bunu dikkatli ve görsel hafızası yüksek olan belli bir azınlık bulabiliyor. İlk kez bakıldığında zor ve imkansız gibi görünse de dikkatli olarak resme odaklanan kişiler şekerlerin arasındaki bir şekerin diğerlerinden farklı olduğunu kolaylıkla bulabiliyor. Zeki, görsel zekası yüksek olan kişilerin şıp diye bulduğu farklı şekeri peki siz bulabilir misiniz?





İşte zekayı şıp dite tespit edebilecek ve görsel hafızası yüksek olan kişilerin bulabildiği o bulmacanın çözümü…..