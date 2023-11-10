Özellikle çocuklarda yaygın! Kızamıktan korunmanın bir yolu var: İşte uzman önerileri

Kızamık vakaları artış gösteriyor! Peki kızamık belirtileri nelerdir? Korunmak için neler yapılabilir? İşte detaylar...

Son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kızamık vakalarında ciddi artışlar görülmeye başlandı. Uzmanlar, bu artışın arkasındaki en önemli sebebin aşı karşıtlığının yaygınlaşması olduğu uyarısında bulunuyor. Kızamık, oldukça bulaşıcı bir hastalık olup kolayca kişiden kişiye yayılabiliyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. E. Sibel Şan, son günlerde kızamık vakalarındaki artışa dikkat çekti. Dr. Şan, artışın en önemli nedeninin son yıllarda giderek yaygınlaşan aşı kararsızlığı ve aşı karşıtlığı olduğunu ifade etti. Uzman doktor, kızamığın hava yoluyla bulaşan çok bulaşıcı bir virüs enfeksiyonu olduğunu, öksürme, hapşırma ya da enfekte kişiyle yakın temas sonucu kolayca yayılabildiğini belirtti.





Dr. Şan, kızamık belirtileri hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Buna göre hastalık genellikle halsizlik, ateş, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklıkla başlar. 3-5 gün sonra ise vücutta kızarıklıklar ortaya çıkar ve yüzden başlayıp tüm vücuda yayılır. Hastalık, ağız içindeki beyaz lekelerle de kendini gösterebilir.

Kızamık teşhisi klinik bulgular ve laboratuvar testleriyle konulur. Ancak hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşıdır. Uzmanlar çocukların 12. ay ve 4 yaşında 2 doz halinde KKK aşısı yaptırmasını öneriyor. Aşıdan sonra koruyuculuk 1-2 hafta içinde başlar.

Dr. Şan, kızamık geçiren çocuklarda yıllar sonra beyin iltihabı gelişebileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle aşıların zamanında yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Uzmanlar, aşı karşıtlığının yaygınlaşmaması için farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti.