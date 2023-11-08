ÖSYM'den son dakika haberi geldi! KPSS, YKS'ye girecek adaylar dikkat!

ÖSYM'den son dakika haberi geldi! KPSS, YKS'ye girecek adaylar dikkat!
ÖSYM 2024 Sınav Takvimi duyuruldu! YKS 2024 ne zaman yapılacak? KPSS sınav ve başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından 2024 yılı sınav takvimi açıklandı. Buna göre en önemli üniversite giriş sınavı olan YKS, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'ye başvurular ise 1 Şubat'ta başlayacak.

Kamu kurumlarına personel alımında kullanılan KPSS'nin farklı oturumları da belirlendi. KPSS lisans oturumlarından Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testleri 14 Temmuz'da yapılacak. KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ilk günü 20 Temmuz, ikinci günü ise 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS başvuruları 3 Mayıs-15 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

ösym sınav takvimi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da uygulanacak. DGS başvuruları 10-20 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav takvimini açıkladığı toplantıda "Adaylarımızın sınavlara hazırlık süreçlerini en iyi şekilde planlamaları için takvimi erken açıkladık." dedi.

Böylece adaylar, 2024 yılındaki üniversite ve kamu kurumu sınavlarına katılım için gereken tarihleri öğrenmiş oldular.

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