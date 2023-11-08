Önümüzdeki 7 yıl içinde para kazanına düşecek burçlar! 4 burç için altın çağ başlıyor
2031 yılına kadar rahatlama dönemi yaşayacak burçlar belli olurken farklı özellikli olmasından ötürü olumlu hareketler yaşanacak. İşte Kasım 2031'den sonra rahat edecek burçlar...
BOĞA BURCU
Kasım ayıyla beraber rahatlama dönemine girecek Boğa burçları, maddi konularda yeni kararlar alırken finansal anlamda güçlü bir döneme imza atacak.
ASLAN BURCU
İkili ilişkilerde denge, sevgi ve mutluluk bulurken bu süre içerisinde aradıkları aşı bulacak. Yaratıcılıkları artacağından iş konusunda kuvvetli hale gelebilir.
BAŞAK BURCU
Kasım 2031'den sonra daha rahat edecek döneme girerken kişisel ve profesyonel hayatlarında denge ve istikrara kavuşur. Sağlık konusunda iyileştirme yaşanır.
BALIK BURCU
Ruhsal anlamda dengeli ve huzurlu duruma geçiş yapılırken içsel büyüme ve spiritüel keşifler için uygun döneme giriş yapacak.