Nihal Candan ile Bahar Candan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan ile Bahar Candan'ın gözaltına alındıkları öğrenildi. Kardeşler, kara para aklama ile suçlanıyorlar. Peki olayın detayları ne? İşte ayrıntılar...

Önceden oldukça popüler olan ancak son zamanlarda göreceli olarak sessiz kalan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve kardeşi Nihal Candan'ın gözaltına alındığı bilgisi elde edildi. İki kardeş, suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla uzun süredir aranıyordu.

Nihal Candan ve Bahar Candan neden gözaltına alındı?

Candan kardeşler hakkındaki süreç, 26 Eylül 2023 tarihinde başladı ve 3 şikayetçi ile 25 mağdurun olduğu bir şikâyet dilekçesi üzerine kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle gelişti. İddialara göre Nihal Candan, insanları dolandıran bir çetenin liderinin sevgilisi ve örgütün gizli kasası olarak faaliyet gösteriyordu.

Çetenin dolandırma yöntemi, "el koyulan araçlar ucuza satılıyor" yalanını kullanarak insanları kandırmak şeklindeydi. Dolandırıcılar, piyasanın yüzde 30 ila yüzde 40 altındaki fiyatlarla araç satın alma vaadiyle mağdurları tuzağa düşürüyor, ardından yüzde 10 komisyon ücreti talep ediyordu.

Dolandırıcılar, mağdurları kendi çevrelerinden tanıdıklarını getirmeleri için teşvik ediyor ve bu sayede daha fazla kişi dolandırılıyordu. Bahar Candan ve Nihal Candan da bu dolandırıcılık olayının içinde oldukları iddialarıyla gündeme geldi. Ancak dolandırma girişimi başarısız olunca, Bahar Candan Instagram hesabından 12 milyon TL dolandırıldığını açıklamış, ancak avukatı bu durumu göz boyama olarak nitelendirmişti.

Şu anda Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dahil olduğu çete hakkında 30 milyon TL'lik bir kayıptan bahsediliyor, ancak yeni mağdurların ortaya çıkmasıyla bu rakamın arttığı ifade ediliyor. İddialara göre "yüzlerce milyon TL"lik bir dolandırıcılıktan söz edilmektedir.