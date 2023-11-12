Naci Görür haritada göstererek uyardı! 7'den büyük deprem bekleniyor

Ünlü profesör, Marmara Denizi'nde gerçekleşen son depremi değerlendirdi. Naci Görür, değerlendirmesinde İstanbul'da "en az 7,2, en fazla 7,6 büyüklüğünde deprem öngörüyoruz" diye konuşarak bir uyarıda bulundu.

Marmara Denizi'nde meydana gelen son deprem hakkında değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Naci Görür, konuşması sırasında Kuzey Anadolu Fayı güney kolunda oluşan risklere dikkat çekti. “İstanbul'da en az 7,2, en fazla 7,6 şiddetinde bir deprem öngörüyoruz." diyen Görür, "Kumburgaz fayında da olabilir, Adalar fayında da olabilir" dedi ve şehrin depreme tam anlamıyla hazır olmadığını da sözlerine ekledi.

Marmara Üniversitesi'nin, “8 Kasım Dünya Şehirleşme Günü” çerçevesinde 'Türkiye Yüzyılında Dirençli Şehirler Paneli' adlı bir panel düzenledi. Çalıştaya TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti'nin İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile birlikte Marmara Üniversitesi'nin Rektörü Mustafa Kurt ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de katıldı. Dr. Naci Görür, burada yaptığı konuşmasında Marmara Denizi depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, panelde yaptığı konuşmasında şunları söyledi:





"Dünkü Marmara depremi, beklenildiği şekilde Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) kuzey kolu kısmında meydana gelmedi. Bunun yerine, KAF fayının güney kolu kısmında meydana gelmiştir. Fay hem atak hem de normal bileşenlidir. Eğim, güney marmara'yı etkileyen bir fay sistemidir. Yavaş bir faydır.

Tabii, Marmara Denizi uzadıkça bu gerilim de artıyor. Hatta Güney Marmara, Kuzey'den, yani İstanbul'dan daha fazla gerilim biriktirdi. Stres dediğimiz şey nedir? Bu da bu kayaları kırabilecek fayların gücünü ifade ediyor. Birim alan başına kuvvet. Yani Marmara'da deprem bekliyoruz. Marmara bölgesi ciddi gerilimlerin olduğu bir bölge. Elbette fayın güney kolunda da oluşacak. Ama endişelenecek bir şey yok. İlk depremin Güney Kolu'nda değil Kuzey Kolu'nda olacağını öngörüyoruz. Ama tabi ki insanların depreme hazırlıklı olması gerekiyor”

MAKSİMUM 7.6 ŞİDDETİNDEN DEPREM BEKLENİYOR

İstanbul'un depreme hazır bir durumda olmadığını söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'dan bir beklentim yok, bunu sık sık söylüyoruz, 1999'dan beri söylüyoruz. Depremin en az 7,2, en fazla 7,6 büyüklüğünde olacağını öngörüyoruz. Kumburgaz fayı veya Adalar fayı üzerinde bulunabilirler. 1999'dan beri İstanbul depremine hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyoruz. Yani yeterince sonuç alamadık. İstanbul depreme hâlâ tam olarak hazır değil. Ayrıca onu da hazırlamanız gerekiyor."dedi ve konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkenin en önemli gündemi bu olsa gerek. Yani politikacılar sık ​​sık bunun bir hayatta kalma meselesi olduğunu söylerler ama asıl hayatta kalma meselesi depremdir. İnsanlarımızın ölmemesi için bunu ciddiye almamız gerekiyor.

Çünkü vatandaşlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Milyonlarca yıldır bu coğrafyada depremler meydana geliyor. Bu milyonlarca yıl boyunca devam edecek. Eğer ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek ve bu yüzyılda yaşamak istiyorsak mutlaka deprem sorununu çözmeliyiz. Bunlar şaka değil"