Milli içeceğimiz çayı böyle içenler yandı! Tedavisi mümkün olmayan hasarlar bırakıyor

Çayı çok sık tüketiyorsanız bu uyarıları dikkate alın .....

ÇAY TİRYAKİLERİNE KÖTÜ HABER!

Çayı tüketme şekliniz vücudunuza büyük zararlar verebilir. İşte yanlış tüketildiğinde ne zararı var ortaya çıktı…

Çayı bilinçsiz kullanıyorsanız bir çok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte çayın zararları hakkında bilinmesi gerekenler….





Ülkemizin milli içeceği olan ve yaz kış severek tüketilen çay en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor.

Bir çok sağlık sorununa davetiye çıkaran çay yanlış tüketildiğinde bir çok hastalığında sebebi oluyor.

Uykusuzluk ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere bir çok hastalığa davetiye çıkaran çayın bilinçsiz kullanımı yarardan çok zarar verebiliyor. Günde 2 veya 3 bardak çay içmek inme ve felç riskini de en aza indiriyor. Aynı zamanda da kalp krizi riskini de azaltıyor. Çayın en çok verim alındığı bekleme süresi 8 dakikadır. Araştırmalara göre 8 dakika demlenen bir çay vücuda oldukça yararlı.

PEKİ ÇAYIN ZARARLARI NEDİR?

Hemen hemen her şeyde olduğu gibi çayın da fazla tüketilmesi vücuda oldukça zararlıdır. Hem demir eksikliği hem de kansızlık gibi hastalıkları beraberinde getiren fazla çay tüketimi çok içilince sindirim sistemi rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor. Çay içinde bulunan bileşenlerden dolayı çok tüketildiğinde kabızlık sorunu yapıyor. Kahve de olduğu gibi kafein de bulunan çay çok içildiğinde bağımlılık yapıyor. Midede gastrit ve ülser gibi sorunlara da neden olan fazla çay tüketimi uykusuzluğunda ana sebepleri arasında yer alıyor. Çay içenlerin en çok yaptığı hataların başında ise su içmemek geliyor. Bir çok kişi çay içtiği için su içmeyi aklına bile getirmiyor. Bu da yapılan en büyük yanlışlardan biri.

Bu da durumda ödem ve şişkinliğe neden oluyor. Çay çok tüketildiğinde aynı zamanda dişlerinde sararmasına neden oluyor. Bu nedenle günlük olarak çok fazla çay tüketilmemesine dikkat edilmelidir.