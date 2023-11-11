Mesut Özil'in babasından akıl almaz ikna yöntemi! Milli Takım kadrosu için böyle ikna etmiş!

Mesut Özil yurtdışına böyle ikna olmuş! Babası açıkladı! Tüm detaylar haberimizde.

Mesut Özil'in babası oğluyla ilgili önemli bir itirafta bulundu! Meğer oğlunu böyle ikna etmiş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MESUT ÖZİL BÖYLE İKNA OLMUŞ

Başarılı futbolcu Mesut Özil Alman milli takımında oynamak için kararsız bir dönem geçirmiş ancak babası oğlunu nasıl ikna ettiğini anlattı. Mesut Özil kanının kırmızı aktığını ve Türkiye için oynamak istediğini söylemiş.





Babası ise hepimizin kanının kırmızı olduğunu ve Almanya'ya gitmesi için ikna ettiğini söyledi. Mesut Özil ile babasının arasında geçen bu diyalog sosyal medyada gündem oldu.