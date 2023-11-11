Manikürcülere para dökmeye son! Bu yöntemlerle evde 15 dakikada manikür derdi bitecek

Kendi tırnaklarınızı nasıl yapacağınızı öğrenmek ve sağlıklı tırnak alışkanlıkları geliştirmek son derece önemlidir. Sizler için sıraladığımız adımları takip ederek evinizde profesyonel salon manikür hizmetinin keyfini rahatlıkla sürebilirsiniz. İşte detaylar...

Güzellik salonuna gitmiş gibi profesyonelce bakımlı tırnaklara sahip olmak hiç de zor değil. Sizde güzellik salonlarına gitmeden bu yöntemler ile bakımlı ve sağlıklı tırnaklara sahip olabilirsiniz. Detaylar haberimizde…







EVDE MANİKÜRÜN PÜF NOKTASI SODA! 5 ADIMDA TIRNAK BAKIMI

Evde tırnak bakımı yapanlar için bazı tırnak ipuçlarını derledik. Tırnaklarınızı yaparken soda kullanmak işinizi hızlandırabilir. İşte fazla para harcamadan adım adım manikür yapmanın kuralları...

Tepeden tırnağa güzel olmanın şart olduğuna inananlar için manikür tüyoları hazırladık. Bakımlı tırnaklar sizi olduğunuzdan daha bakımlı gösterebilir Tırnaklarınıza bakım yapmanın en iyi zamanı banyo sonrasıdır. Çünkü yumuşak tırnaklara şekil vermek daha kolay olacaktır.

EVDE MANİKÜR NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir kâseye soda dökün ve tırnakları ve eti yumuşatmak için ellerinizi içine daldırın.

Daha sonra fazla eti kesmek için makas kullanın. Sodalı su, bu etleri görmeniz için hızla ayıracaktır.

Daha sonra badem ve ısırgan yağını tırnaklarınıza uygulayın. Bu sefer tırnaklarınızı törpüleyin. Törpülerken bir miktar tırnak eti ve kalıntısı çıkacaktır. Bunları makasla çıkarın.

Daha sonra ellerinizi iyice yıkayın ve tırnak törpüsünün diğer ucuyla tırnaklarınızın arasındaki kalıntıları temizleyin. Tekrar ısırgan yağı sürün ve bekleyin.

Daha sonra bir kat besleyici tırnak parlatıcısı uygulayabilirsiniz. Aynı adımları ayak tırnaklarınız için de yapabilirsiniz.