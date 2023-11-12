KPSS'den 50 puan şartı var! O üniversite sözleşmeli personel alımını başlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi işe alım ilanı yayınladı. KPSS'den en az 50 puan alan ve yine en az lise mezunu 235 kişinin işe alınmasına ilişkin hedef ve koşullar bildirildi. Başvurular 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından personel alım ilanı açıklandı. Resmi Gazete'de 10 Kasım 2023'te yayımlanan işe alım ilanına göre 235 kişi işe alınacak. Bu çerçevede Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki açığın kapatılması için 235 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşe alımlar 657 sayılı kamu hizmeti kanunu kapsamına giren işlere yönelik üniversite alımları 4/B çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Peki hangi pozisyonlara alım yapılacak? Adaylarda aranan şartlar neler? İşte detaylar..

"Diplomaya göre kontenjan dağılımı"

Lise Mezunu: 8 Teknisyen, 30 Hasta bakıcı, 40 Temizlik Görevlisi Alımı, 10 Aşçı, 3 Şoför, 3 Peyzaj ve Çevre Bakım Personeli,

Ön Lisans Mezunu: 3 Büro Personeli, 16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 10 Sağlık Teknikeri,

Adayların başvuru şartları nelerdir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personelinin alımı için genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekecektir. Bu kapsamda adayların genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, vatandaşlıktan yoksun olmamak, güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarında olumlu sonuç alabilmek, sabıka kaydı bulunmamak, askerlik yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak, herhangi bir suç hükünlüğü olmamak şeklinde genel şartlar aranıyor.

KPSS 50 puan şartıyla mülakatsız personel alımı yapılacak!

Adaylardan KPSS şartları aranacak. Ancak değerlendirme KPSS Puan sıralamasına göre yapılacağından sözleşmeli personel herhangi bir mülakat sürecine tabi tutulmadan işe alınacaktır.

Bu kapsamda adaylar 2022 yılında yapılan kamu personel seçme sınavından lise mezunları için P94, üniversite mezunlarında KPSSP93 ve üniversite düzeyi için P3 puanlarından en az 50 puan almaları gerekiyor.

Yaş şartı olacak mı?

Güvenlik ve Bekçi Alımı başvurularında asgari yaş şartı 30, diğer pozisyonlar için asgari yaş şartı 35'tir.

Personel alımı mülakatlı ve mülakatsız yapılacak!

Sözleşmeli personel alımı, yazılı veya sözlü sınavsız (spor uzmanlığı pozisyonları hariç) KPSS grup puan sıralamasına (B) göre yapılacaktır.

Her mesleğin özel koşulları nelerdir?

















Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin personel alımı başvurusu ilanın yayımlanmasıyla başlar ve en geç 15 gün içinde tamamlanması gerekmektedir. Buna göre; Başvuru tarihi: 10 – 24 Kasım 2023'tür.

Başvuru teslim adresi: Başvurular doğrudan müdürün insan kaynakları departmanına veya posta yoluyla gönderilecektir. Başvuru için gerekli belgeler:

1- Başvuru formu (başvuru sahibi bunu //deu.edu.tr internet sitesinde yer alan Bildirim linkinden alacaktır)

2- e-Devlet üzerinden alınmış olan arkodlu çalışma bitirme belgesi (1 adet)

3- KPSS(B) 2022 grup sınav sonuç sayfası (1 sayfa)

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Fotoğraflı kimlik kartı (1 adet)

6- Askerlik hizmetiyle ilgili olmadığını gösteren belgeler (terhis, muafiyet,...)

7- Profil kodunun nitelikler bölümünde istenen diğer belgeler (sertifikalar, deneyim vb.)

8- Güvenlik pozisyonuna başvuranlar için: Güvenlik görevlisi kimlik fotokopisi ve kamu sağlık kuruluşundan alınmış, boy ve kilosunu açıkça belirten belgeler.