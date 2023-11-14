KPSS puanı olanlara SGK'da iş kapısı açıldı! Üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlara müjde

Memur alımı için SGK'dan duyuru geldi. SGK 25 memur alımı yapacağını açıklarken başvuru şartları yayınlandı. Müfettiş Yardımcılığı kadrosunda çalıştırmak üzere kamu personel alımı için tüm detaylar...

SGK Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı kadrolarının boşa olmasıyla 25 kadro için atamaların yapılacağı açıklandı. 10 ve 11 Şubat tarihleri arasında yazılı sınavla beraber adayların sözlü mülakat uygulaması yapılacağı belirlendi.

BAŞVURU KOŞULLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde yazılı niteliklere uygunluk

-Sınav tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olmak

-En az dört yıllık eğitim veren üniversiteden mezun olmak

-ÖSYM tarafından düzenlenen 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleşen KPSS P48 puan türünden 80 ve üzeri almak

-Yazılı sınav ve müracaat ederek kadro sayısının 5 katına kadar adaylar alınıyor.

-Müffettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına uygunluk

-Seyahat engelinin bulunmaması





BAŞVURU DETAYLARI

E devlet üzerinden SGK sitesine giriş yapılarak 27.11.2023 - 08.12.2023 tarihleri arasında işlemler tamamlanır.