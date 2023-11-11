Konya, Kırıkkale, Zonguldak, Afyon, Kayseri, Sivas hepsi bir oldu! Boykot listesinde 3 büyükşehir yok!

Konya, Kırıkkale, Zonguldak, Afyon, Kayseri, Sivas hepsi bir oldu! Boykot listesinde 3 büyükşehir yok!
Filistin-İsrail arasında yaşanan savaş sonrası İsrail boykot edilmeye başlandı. Pek çok şehir İsrail'i boykot ediyor. Detaylar haberimizde.

Türkiye'nin boykot haritası paylaşıldı. Zonguldak, Kastamonu, İsrail ürünlerini boykot eden şehirler arasında yer alıyor. Fakat Bartın, Karabük gibi bazı şehirler bu boykotta bulunmuyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE BOYKOT HARİTASI

Altay Cem Meriç, X hesabında artık İsrail ürünlerini tesislerinde olmayacağını duyuran belediyelerin haritasını yayınladı. Sonuç olarak; 5 Kasım 22:25'den itibaren Zonguldak, Kastamonu, Düzce, Sakarya. Kocaeli Belediyesi boykota katıldı ancak Bartın, Karabük, Bolu ve Sinop şehirleri bu boykota katılmadı. Katılmayan şehirler çok büyük tepki topladı. Harita şu şekilde: 

Türkiye Boykot Haritası

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