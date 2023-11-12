Koltuk altında çıkan can acıtıcı sivilceleri iki günde söndürüyor! Mutfaktaki iki malzeme yetiyor

Koltuk altında çıkan can acıtan sivilcelerden kurtulmak artık mümkün. Sadece iki malzeme sayesinde sivilceleri önleyebilirsiniz. Kıl kökleri ve ter bezlerinin tıkanmasından ötürü oluşan sivilceleri engellemek için o yöntem haberimizde.

Koltuk altında sivilcelerin çıkmasının başlıca nedenleri arasında hijyen eksikliği, uzun süre banyo yapmamak ve koltuk altı tüylerinin almamak sorunları beraberinde getiriyor. Kıl kökü iltihaplanması ve kıl dönmesi gibi olayların yaşanmasıyla ortaya çıkıyor. Koltuk altında çıkan sivilceler nasıl engellenir, yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

KOLTUK ALTI SİVİLCELERİN GEÇMESİ İÇİN YAPILACAKLAR

-Sivilcelerin geçmesi için başlıca yöntem çay ağacı yağı oldu. Koltuk altına sürmenizle beraber sivilcelerin geçtiğine şahit olabilirsiniz. Pamuk yardımıyla sivilcenin üzerine çay ağacı yağı sürülür ve temiz, ıslak bezle silinir.





-Koltuk altında çıkan sivilcelerin önüne geçmek için bal ve tarçın kullanımı tercih ediliyor. 2 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı toz tarçın bir kaseye konularak karıştırılır. Macun kıvamına geldiğinde ise sivilcenin üzerine sürülür.

-Aloe vera bitkisinden oluşan jel, doğrudan koltuk altınıza uygulanmasıyla sivilcelerin önüne geçer.

-Elma sirkesi, cildi temizlemek ve sivilceleri kurutmak için tercih edilir.

KOLTK ALTI HİJYENİ

-Düzenli olarak koltuk altını temiz tutmak

-Koltuk altını ıslak bırakmamak

-Deodorant ya da antiperspirant kullanımı

-Koltuk altını kuvvet uygulamamak

-Sıkı kıyafetlerden kaçınmak

-Her gün temiz kıyafet giymek.

KOLTUK ALTI SİVİLCELERİ İÇİN BİLİNEN YANLIŞLAR

-Sadece ergenlik döneminde çıktığının düşünülmesi yanlıştır. Stres, hormonal değişiklik ve cilt bakımı rutinlerinin yerine getirilmemesinde meydana gelir.

-Koltuk altı sivilcelerinin hijyenle doğrudan ilişkisi yoktur. Ter ve yağdan ötürü sivilcelenme olabilir.

-Çıkan sivilcelerin koparılması ve sıkılması, ciltte tahrişe ve enfeksiyona neden olmaktadır. Bu durum ise sivilcelerin tekrarlanmasına yol açar.