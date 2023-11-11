Kısmetse Olur'da sosyal medyayı sallayan soru! Ağzını kapatarak sordu, herkes anladı!

Kısmetse Olur'da sosyal medyayı sallayan soru! Ağzını kapatarak sordu, herkes anladı!
"Kısmetse Olur" programında müstakbel damat adayına herkesi şok edecek bir soru soruldu. İnsanlar sosyal medyada bu anı konuşuyor. Detaylar haberimizde.

Yotube'da yayınlanan "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" izdivaç programında gelin adayının sorduğu soru şaşırttı. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde yaşanan olay izleyenleri hayret ettirdi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AK PARTİLİ MİSİN SORUSU ŞAŞIRTTI

YouTube platformunda yayınlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' programında her defasında izleyenlerin yüreklerine dokunan ve ilgi gören çok ilginç diyaloglar yer aldı. Aynur ve Görkem'in potansiyel gelin ve damatların buluştuğu "kırmızı oda" olarak bilinen odada yaptığı konuşma sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Müstakbel damada "Sana çok önemli bir sorum var" dedi ve bu soru herkesi şaşırttı. Son bölümde bu konu konuşuldu. Aynur'un meraklı sorusuyla başlayan bu sahne, programın belirleyici anlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ak Partili Misin Sorusu Şaşırttı

Kameralara görünmemek için ağzını kapatan Aynur, Görkem'e dönerek, "Sana sormam gereken çok önemli bir sorum var." dedi. Sonra da şu soruyu sordu: "AK Parti'yi mi tutuyorsun?" Görkem şaşırdı ve "Anlayamıyorum. Lütfen bana dışarıda söyle." Soru stüdyodaki herkesi ve seyircileri şaşkına çevirdi. Bu enteresan sohbet programın yayınlandığı gece sosyal medyaya bomba gibi düştü. Seyirciler Aynur'un cesareti ve sorularını konuşurken Görkem'in şaşkınlığı da eleştirildi. Sohbet sosyal medya platformlarında çok sayıda yoruma neden oldu. Programın bir sonraki bölümünü seyirciler dört gözle bekliyor.

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