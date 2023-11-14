Kış günlerinde mandalina yiyenlere kötü haber! Art arda 2-3 tane yiyen yandı

Faydası kadar zararı da var! Peş peşe mandalina yemeyin! Tüm detaylar haberimizde.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan mandalinanın faydası kadar zararı da var! Bu hatayı yapmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANDALİNAYI PEŞ PEŞE YEMENİN ZARARLARI

Kış aylarında içinde olan C vitamini sayesinde faydalarını görmek için sık sık tüketilen mandalinanın zararları da ortaya çıktı. Mandalinanın içinde bolca C vitamini olsa da vücuda bol bol şeker girmesine sebep oluyor. İçinde olan antioksidanlar ve doğal koruyucu olan mandalinanın doğru şekilde tüketilmesi gerekiyor.





Lifli özelliğiyle bilinen mandalina vücut direncini artırıyor ve bağışıklığı da güçlendiriyor. Mandalinanın faydalarını görebilmek için aşırı miktarda tüketilmemesi gerekiyor. Peş peşe mandalina tüketilmesi faydadan çok zarar sağlıyor ve hastalıklara sebep olabiliyor. Mandalinanın peş peşe aşırı miktarda tüketilmesi alerjik reaksiyonlara, dökülmelere, kızarıklık, kaşıntı gibi problemlere sebep olabiliyor.