Kış akşamlarının vazgeçilmezi! Kestaneyi böyle pişirirseniz kabuğundan anında ayrılıyor

Akşam çayın yanına pratik ve lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız kestane güzel bir seçenek olabilir. Ama şu an soba olmayan evlerde kestaneyi nasıl pişirebiliriz diye düşünüyorsanız işte size tüm ayrıntıları ile yumuşacık bir kestane tarifi. Detaylar haberimizde...

Kış aylarının temel besinlerinden biri olan kestane hem besleyici yapısı hem de içimizi ısıtması nedeniyle en sevdiğimiz besinlerin başında geliyor. Adeta bir kış klasiği olan kestane için pratik ama lezzetli bir pişirme yöntemi arıyorsanız size harika bir tarifimiz var. İşte detaylar...







KESTANE PİŞİRMENİN BİLİNMEYEN PÜF NOKTASI. LOKUM GİBİ OLUYOR VE ASLA SERT KALMIYOR!

Kestane mevsimi geldi. İşte kestane pişirmek için bilmeniz gerekenler. Yumuşacık kestane pişirmek için bilmeniz gereken tarif

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalıktır. Özellikle pişirme sırasında kabuğun dışı çıtır, içi ise hindi gibi yumuşak olur. Bugün sizlerle bir Türk lezzeti olan kestane kızartma tarifini paylaşacağız.

Öncelikle kestaneleri doğru şekilde hazırlamalısınız. Bunu yapmak için kestane tıraş bıçağı kullanmalısınız. Bu şeritler kestane kabuğunun pişirme sırasında açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Daha sonra kestaneleri suya koyup oda sıcaklığında 1-2 saat bekletin. Beklemek kestanelerin daha kolay olgunlaşmasına yardımcı olacaktır.

Daha sonra tavayı ateşe verin ve 2 parça şeker ekleyin. Küp şeker kestanelere tatlı bir aroma verecektir. Kestaneleri orta ateşte yaklaşık 30 dakika haşlayın. Kestaneler yumuşayınca çıkarıp süzün. Bu sırada kestanelerin hemen soyulmaması önemlidir. Kestaneleri oda sıcaklığında 2-3 dakika bekletin. Geriye kalan bu kısım kestanelerin daha kolay soyulmasına yardımcı olacaktır.

Kestaneleri dinlendirdikten sonra soyun. Kestaneleri soyarken dikkatli olun çünkü sıcak kestaneler yanıklara neden olabilir. Kabukları soyulduktan sonra fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Kestaneleri çıtır çıtır olana kadar pişirmeniz yeterli.

Kavrulmuş kestane hem görünümü hem de tadıyla sizi memnun edecek. Dışı çıtır, içi ise lokum gibi yumuşak olacaktır. Bu lezzetli atıştırmalıkları misafirlerinize servis edebilir veya kendiniz afiyetle yiyebilirsiniz.

TAVADA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Kestaneleri tavada pişirmek için, demir döküm veya kalın tabanlı bir tava kullanmanız gerekir.

Kestanelerin üzerini bıçakla çizin. Çizilmiş kestaneleri tavaya alın. Her 250 gram kestane için 1 çay bardağı su ekleyin. Kestanelerin suyunu çekip kavrulmasını bekleyin. Bu sırada yanmamaları için iyice karıştırmayı unutmayın. Kestaneler suyu çekene ve kabukları ayrılmaya başlayana kadar karıştırın ve pişirin. Daha sonra kestaneleri oda sıcaklığında saklayın ve kabuklarını soyarak yiyin.