Kasım ayı İŞKUR personel alımı yayınlandı! Bu kadrolara toplam 25 bin kişi istihdam edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 81 ilde 25 bin işçinin istihdam edileceği açıklandı. Makalemizde ilanlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz..

Önemli karar 12 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından incelenen binlerce yatırım teşvik belgesi onaylandı. Onay sonrası karar yürürlüğe girdi.

Bugün açıklanan ve yürürlüğe giren düzenlemelere bakıldığında, özel sektörden 25 bin 377 çalışanın İŞKUR aracılığıyla işe alınmasına izin verildiği öğrenildi.





İŞÇİ ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Yayımlanan ilan destek personel alımına dayanmaktadır. Özel şirketler, belirtilen şekilde işçi çalıştırmadıkları takdirde bu destekten yararlanamazlar. Bu nedenle işçi alımları İŞKUR aracılığıyla duyurulacak ve 25 bin 377 kişi işe alınacak. Her şirketin işe aldığı kişi sayısına ilişkin ayrıntılar resmi gazetede yayınlanacak. Onay alındıktan sonra derhal İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapılacak. İş bilgileri elimize ulaşır ulaşmaz yayınlayacağız.