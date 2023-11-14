Karında şişlik, ağrı ya da yumru hissedenler dikkat! Bu 3 belirti korkunç hastalığın habercisi olabilir

Türkiye'de her yıl 163.400 kişi kansere yakalanıyor. Peki bunu anlamanın bir yolu var mı? Hemen kontrol edin. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Karaciğer kanseri son yıllarda ülkemizde giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 verilerine göre her yıl yaklaşık 163 bin kişiye kanser teşhisi konulmakta ve maalesef bunların bir kısmı karaciğer kanseri olmaktadır. Uzmanlar, erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirtmekte ve karaciğer kanserinin ilk belirtilerine dikkat çekmektedir.

Karaciğer kanserinin üç ana erken belirtisi bulunmaktadır. Bunlardan ilki karın bölgesinde şişlik veya ağrı hissidir. Kanserin büyümesiyle birlikte karaciğer de genişleyebilmekte ve karın bölgesini şişirebilmektedir. İkincisi ise karın sağ üst kısmında hissedilebilen sert bir kitlenin varlığıdır. Üçüncü belirti ise sağ omuzda hissedilen ağrıdır. Büyümüş karaciğer sinirleri baskılayarak bu tür ağrılara neden olabilmektedir.





Cancer Research UK uzmanları, bu belirtilerin karaciğer kanseri dışında bazı diğer rahatsızlıklarla da karıştırılabileceği uyarısında bulunmaktadır. Ancak belirtilerin bir araya gelmesi veya şiddetlenmesi durumunda mutlaka doktora başvurulması gerektiği ifade edilmektedir. Erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar, teşhis aşamasında kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanıldığını, böylece tedavinin daha başarılı olabileceğini aktarmaktadır.

Sonuç olarak, karaciğer kanserinin erken teşhisi hayat kurtarıcıdır. Karın bölgesinde şişlik, ağrı veya omuz ağrısı şikayetleri olan kişilerin derhal doktora başvurması gerektiği ifade edilmektedir. Böylece kanserin ilerleme aşamasına geçmeden teşhis ve tedavi süreci başlatılabilmektedir.