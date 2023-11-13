Kahvaltının sultanları korkuttu! Zeytini ve peyniri böyle yemek kısırlığa yol açıyor!

Kahvaltının sultanları korkuttu! Zeytini ve peyniri böyle yemek kısırlığa yol açıyor!
O doktor zeytin ve peynir tüketimi uyarısında bulundu. Hangi doktor uyarıda bulundu? İşte tüm detaylar haberimizde.

Canan Karatay zeytin, peynir tüketimi için uyarıda bulundu. Yanlış tüketim esnasında bazı riskleri artırmaktadır. Yanlış tüketimde riskleri nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.

CANAN KARATAY UYARIDA BULUNDU!

Zeytin, peynirin bu şekilde tüketimi önerilmemektedir. Canan Karatay uyarıda bulundu.

Zeytin, peynirin yanlış tüketiminde risk oluşturmaktadır. Yanlış tüketimi halinde kısırlık riski oluşturmaktadır.zeytin peynir

Sağlıklı beslenme uyarılarında bulunan Karatay, zeytin peynir için uyarıda bulundu. Suda bekleterek tuzunun atılmasının risk yaratacağını belirtti. Yağlı, kristal tuzlu zeytin, peynirin tüketilmesini önermektedir. Sağlıklı kahvaltı hazırlamada dikkat edilmesi gerekmektedir. Fazla peynir tüketimi halinde yüksek tansiyon riski oluşturmaktadır. Aşırı zeytin tüketimi mide problemi yaratmaktadır. Sağlıklı kahvaltı için ölçüye dikkat etmek gerekmektedir. Besinlerin tüketim şekli ve ölçülerine dikkat etmekte fayda vardır.

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