Kabızlığı tarihe gömen mucize besin! Günde 3 tane yemek bağırsakları hızlandırıyor

Düzgün çalışan bir bağırsak, sindirim sisteminin ve diğer vücut fonksiyonlarının yerinde çalışması için çok önemlidir. Ancak kabızlık olarak da bilinen kabızlık sorunları ortaya çıkabilir ve bağırsakların işlevini etkileyerek ağrılı semptomlara neden olabilir. Kabızlıkla mücadele etmek için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır ancak en iyi seçenek tam gıdalardan faydalanmaktır. Kabızlık sorunu kimyasallar ve ilaçlar yerine doğal besinler kullanılarak kolaylıkla çözülebilir.

Kabızlığa ne sebep olur?

Bağırsak tembelliği olarak da tanımlanan kabızlığın sorunu bağırsak fonksiyonunun bozulması ve dışkıların normalden sert olmasıdır. Kabızlığın en bilinen en belirgin nedeni katı gıdaların aşırı tüketimidir. Diyetleri su oranı düşük gıdalardan oluşan kişilerde kabızlık yaygındır. Yeme-içme alışkanlıklarınızı değiştirerek bu sorun kolaylıkla çözülebilir ancak bu alışkanlıkları çok uzun süre uygulayan kişilerde kalıcı hale de gelebilir.

Çoğunlukla düşük lif ve su içeriğine sahip gıdaları tüketin. Karbonhidratlar sindirim için yeterli su içermemesine yol açar. Bu, yiyeceğin hamurunun sertleşmesine ve kurumasına neden olur. Kabızlık aynı zamanda bağırsaklarda işlenmiş sert, kuru dışkının geçişini de ifade eder. Bağırsaklarda iyi bakteri eksikliği de kabızlığa neden olabilir.

İyi bakteriler bağırsaklarda ne yapar?

Bağırsaklardaki faydalı bakteriler sindirimi kolaylaştırır ve yediğimiz besinlerin parçalanmasından sorumludur. Aynı zamanda beyne giden sinyaller ve bağırsaktaki faydalı bakteriler de stres ve benzeri psikolojik sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Lif açısından zengin gıdaların daha fazla tüketilmesi faydalı bakteriler, daha kolay sindirim ve zihinsel sağlık sağlar.





İyi bakteri sayısını nasıl artırabiliriz?

Doğru bağırsak fonksiyonunu sürdürmek için lifli gıdaları diyetinize dahil etmek önemlidir. Bu lifli gıdaları yemek bağırsaklarınızın daha hızlı ve daha düzenli çalışmasını teşvik eder. Daha aktif bir bağırsakta daha fazla sayıda faydalı bakteri bulunur ve sindirimi desteklemek için onları işe alır. Bu stresi, kabızlığı ve diğer sorunları hafifletecektir. Yeşil yapraklı sebzeler olarak adlandırılan ıspanak, brokoli, lahana gibi sebzeler ile yulaf gibi tahılları beslenmenize dahil etmek vücudunuza ihtiyaç duyduğu lifi sağlayacaktır.

Kabızlık Sorununa Son Veriyor!





Diyet lifi içeren tüm besinler kabızlığı gidermede güçlü yardımcılardır ancak bunlardan biri bağırsakları anında harekete geçirerek kabızlık sorununun kısa sürede giderilmesine yardımcı olabilir. Mucizevi besinlerden bieri olan kuru eriğin bağırsaklar üzerindeki etkileri şu şekildedir:

"Kuru erik bağırsakları harekete geçirir"

Psilyumun içerdiği diyet lifi kabızlığa karşı etkilidir ve daha sık bir şekilde tuvalete çıkma alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda kuru erik, selüloz gibi sağlık bileşenleri sayesinde vücudun lif ihtiyacını neredeyse karşılıyor ve günde 100 grama kadar tüketildiğinde kabızlık sorununu tamamen ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Erik aynı zamanda bağırsaklardaki faydalı bakterileri uyaran ve aktive eden fenolik bileşikler de içerir. Kabızlığı ve stresi aynı anda giderir.

Kronik kabızlığa karşı da etkilidir..

Erik, yalnızca düzensiz beslenme alışkanlığından kaynaklanan kabızlığa değil, ayrıca kronik kabızlık adı verilen bir hastalığa da etkilidir. Araştırmalar, günde 100 grama kadar kuru erik yemenin kronik kabızlığın tedavisinde önemli rol oynadığını göstermiştir. Ayrıca yüksek lif içeriği nedeniyle kaygı ve stres gibi hastalıkların azaltılmasına da yardımcı olur.