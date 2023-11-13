İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ili geride bıraktı! Şaşkına çeviren tablo paylaşıldı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta bakın kaç kişi yaşıyor.

NÜFUSUYLA 57 İLİ BİLE SOLLADI! İL OLMAYA ADAY….

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinin listesini hazırladı. Nüfus bakımından 57 ilden bile daha büyük olan o ilçe bakın neresi…





İlçe nüfusları arasında en kalabalık olan ilçe belli oldu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin en kalabalık ilçesi seçilen İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yüz binlerce kişi yaşıyor.

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLÇESİ

Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinin belli olduğu listeye göre nüfusu 57 ilden bile büyük olan İstanbul’un Esenyurt ilçesi paylaşılan verilere göre tam 977 bin 489kişi ile en kalabalık ilçe oldu. Sınırları göz önüne alındığında ise Esenyurtta kilometre başına 3 bin 49 kişi düştüğü saptandı.