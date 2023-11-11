İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlisi alımı yapacak! Güvenlik sertifikasını alan başvuruya koşacak

Yükselen enflasyon, gelen zamlar yükselen kira fiyatları gibi sorunların içerisinde vatandaşın mücadele ettiği işsizlik sorunu için her gün bir kurum ya da kuruluştan istihdam haberi geliyor. Bu kez de o belediyeden personel alımı duyurusu geldi. İşte detaylar…

Ekonomik sıkıntıların üzerine vatandaşın en büyük sorunu olan işsizlik sorununun ortadan kalkması için destek veren birçok belediye gibi o belediyeden de istihdam haberi geldi. Detaylar haberimizde…







İBB İSTGÜVEN 120 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İLANI- KADIN ERKEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTGÜVEN personel alımı yapıyor. İşsizlik ile mücadeleye bir destek de İstanbul Büyükşehir Belediyesinden geldi. Tüm ayrıntılar haberimizde…

İSTGÜVEN'de 120 güvenlik personeli görev alacak. Başvurular başladı. Detaylar ve koşullar haberimizde…

İstanbul Belediyesi işe alım ilanı açıkladı. Az Önce İŞKUR'da yayımlanmış olan ilana göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere ilan yayımladı. Alımlar İBB'ye bağlı olan " İSTGÜVEN İstanbul Güvenlik A.Ş. " şirketine yapılacaktır. Kadın Erkek adaylardan başvuru yapabileceği ilan için başvuru süreci nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Detayları sizlerle paylaşıyoruz.

100 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK!

İSTGÜVEN 120 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda ilgili açıklama şu şekildedir:

MESLEK ADI: Özel Güvenlik Görevlisi

NİTELİĞİ: Daimî

AÇIK İŞ SAYISI: 120

DENEYİM SÜRESİ: 1 Yıl

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İBB İSTGÜVEN başvurusunda bulunacak kişinin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Hakkında Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşıması, Vali onaylı silahlı/silahsız özel kart kimlik güvenliğine sahip olması gerekmektedir. Güvenlik konusunda en az 1 yıl tecrübeli. Görevlerini yapmalarına engel olabilecek risklere neden olabilirler. Sağlık sorunu yaşamamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" gibi standartlar aranacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Güvenlik görevlisi alımı için başvurular 6 gün içerisinde alınacaktır. Bu nedenle başvurular İBB kariyer adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek;

BAŞVURU TARİHLERİ: 8- 14 Kasım 2023

BAŞVURU ADRESİ: Genel Başvuru https://kariyer.ibb.istanbul adresi üzerinden başvuru yapılacaktır.

İLANIN DETAYLARI:



