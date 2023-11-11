İŞKUR TYP alımı başladı! Başvurular internetten hemen yapılabilecek: Son 2 gün

İŞKUR istihdam sağlamaya devam ederken TYP kapsamı içerisinde 4 kamu kurumu olmak üzere toplamda 302 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

İş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. İzmir İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ve Geçici Barınma Merkezi bünyesinde 12 personel, Çaycuma Kaymakamlığı 10 Personel, Mardin Valiliği Yazı İşleri İl Müdürlüğü 250 işçi alımı ve Kars Valiliği bünyesinde görev alacak 302 personel alımı ile toplamda 52 TYP personel alımı yapılacaktır.

302 TYP personel alımları için başvuruların 10 Kasım tarihinde başlarken TYP başvuru numarasıyla beraber iş başvuruları tamamlanacak. Resmi internet sayfası üzerinden Alo 170 telefon numarası üzerinden başvurular yapılabilir.





TYP PERSONEL ALIM ŞARTLARI

-Toplum Yararına Program kapsamında genelgenin 9. maddesinde şartlara uygunluk

-27.09.2017 tarihiyle beraber 9 ay üzerinde TYP içeriğinde çalışıyor olmak.

-Hane içerisindeki gelirin asgari ücretin 1.5 katına geçmemesi gerekiyor.

KADRO BİLGİLERİ

İzmir İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ve Geçici Barınma Merkezi bünyesinde 12 personel alımı TYP Numarası 315923

Çaycuma Kaymakamlığı 10 Personel alımı TYP Numarası 315922

Kars Valiliği bünyesinde görev alacak 30 personel alımı TYP Numarası 315920

Mardin Valiliği Yazı İşleri İl Müdürlüğü 250 personel alımı TYP Numarası 316076.