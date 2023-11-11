İş Bankası memur alımı yapıyor! KPSS şartı yok: Başvuru şartları açıklandı

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları araştırmaya devam ediyor. İş Bankası memur alımı yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

İş Bankası iş arayan adayların yüzünü güldürdü! Memur alımı şartları tek tek açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI MEMUR ALIMLARI

İş Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre banka bünyesine Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi ve Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 10 Kasım tarihinden itibaren 30 yaşını doldurmamış olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması veya 2024 Aralık ayına kadar tecil ettirilmiş olması, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya engel sağlık problemi olmaması, herhangi bir kurum veya kuruluşa hizmet yükümlülüğü olmaması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, affa uğramış bile olsa herhangi bir suç dolayısıyla hapis cezası alınmamış olması şartları aranıyor.





Uzman Yardımcısı kadrosu için adaylar en fazla iki kere katılım sağlayabilecek. Değerlendirme merkezi ve mülakat aşamasında başarısız olan adaylar başvuru yapamayacak. Aynı zamanda adayların üniversitelerin 4 senelik eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor. TOEFL sınavından 85 alınması, IELTS sınavından 6 puan alınması, ITEP sınavından 3.8 puan alınması, YDS sınavından 85 puan alınması, GOETHE Enstitüsü Zertifikat C1, Zertifikat C2, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı DALF C1, DALF C2, TEF 500 puan alınmış olması ve sertifikalardan birine sahip olunması gerekiyor. Bu sertifikaya sahip adaylar İngilizce sınavından muaf tutuluyor. Başvuru işlemleri 10 Kasım tarihinde sona erecek. Başvurular online şekilde yapılacak.