İş Bankası memur alımı başladı! Listedeki şartlara uyan yüksek maaşla banka memuru olacak!

İş Bankası, memur alımı yapacak! İşte başvuru için gereken koşullar...

İş Bankası, Türkiye genelinde farklı şubelerinde görev alacak yeni memurlar almak için başvuru sürecini başlattı. Banka tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular 10 Kasım tarihine kadar online olarak kabul edilecek.

Başvuru yapacak adayların bazı temel şartları karşılaması gerekmektedir. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 30 yaşını doldurmamış olma, erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması sayılabilir. Adayların herhangi bir sağlık sorununa sahip olmaması ve başka kurumlara hizmet yükümlülüğü bulunmaması da aranan diğer koşullardır.





İş Bankası'na başvuracak adayların İngilizce seviyelerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Kabul edilen sınavlardan birinden yeterli puan almış olmaları şarttır. Bunlar arasında TOEFL, IELTS, YDS sayılabilir.

Başvuru yapacak adayların lisans eğitimi almış olmaları ve iki kezden fazla İş Bankası'na başvurmamış olmaları da önemli bir kriterdir. Başvuru sürecinin ardından adayların değerlendirme ve mülakat aşamalarından geçmeleri gerekecektir.

İş Bankası'nın sunduğu fırsatları değerlendirmek isteyen adayların, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayıp 10 Kasım tarihine kadar online başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Banka yetkilileri, başvuran tüm adaylara başarılar dilerken sürecin şeffaf yürütüleceğini belirtti.