İş arayanlara müjde geldi! Türk Telekom personel alımı başladı: Başvurular İŞKUR'dan

İş arayanlara müjde geldi! Türk Telekom personel alımı başladı: Başvurular İŞKUR'dan
İş arayan adaylara müjde! Türk Telekom personel alımları başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Türk Telekom personel alımları başladı! Başvuru şartları tek tek açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMLARI

Türk Telekom personel alımları duyurusu yapıldı. Merkez ve diğer şubelerde çalışması için alınacak personellerin başvuruları online olarak yapılabilecek. Türk Telekom bünyesine alınacak kadrolar şu şekilde belirlendi; Mağaza Satış Uzmanı, Tele Satış ve Satış Destek Uzmanı, Kurumsal Saha Satış Sorumlusu, Bölge Kontrol Uzmanı, Mağaza Müdürü, Veri Merkezi Tesis Operasyon Personeli, Ticari Kurumsal Fonk. Büro Memuru Engelli Personeli, Muhasebe Uzman Yardımcısı ve Uzmanı Engelli, Mühendis Engelli, Grup Şirket ve Toptan Gelir Muhasebe Uzmanı, 

türk telekom personel alımları duyurusu

Devlet Teşvikleri Yönetimi Uzmanı, Tedarikçi Fatura Operasyonları Uzmanı, Hazine Operasyonları Uzmanı. Başvuru yapacak adayların iletişim becerilerinin güçlü olması, analitik problem çözme becerisine sahip olması, planlama ve organizasyon yeteneği olması, ekip çalışmasına yatkın olunması, esnek çalışma saatlerine uyum sağlanabilmesi, görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, sürekli çalışabilmesi, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması şartları aranıyor. Başvuru yapacak adaylar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden, https://www.turktelekomkariyer.com.tr/ilanlarimiz.aspx internet sitesi üzerinden, https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=188705&hc=T internet siteleri üzerinden yapılabilecek. 

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