IQ'suna güvenen testi çözsün! Resimlerdeki farkı sadece IQ'su 130 üzeri çıkıyor
IQ'su yüksek olanlar bu yöntemle ayırt ediliyor. Nasıl bir yöntem uygulanmaktadır. İşte tüm detaylar haberimizde.
200 yıllık yöntemle IQ belirlenmektedir. Bu testler zeka ölçmede kullanılmaktadır. Nasıl testler uygulanmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.
200 SENELİK YÖNTEM POPÜLER OLDU!
200 yıllık yöntem ile IQ'su yüksek olanlar ayırt edilebilmektedir. Hastalar üzerinde dikkat, bilişsel, görsel zeka ölçmede bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler popüler olmaktadır.
Bu testler ile zeka gelişimi ilerletilmektedir. Psikanalizlerde yer alan optik illüzyon testleri görsel, zeka gelişimini desteklemektedir. Zeka oyunlarının düzenli çözülmesi analitik, eleştirel düşünmeye katkı sağlamaktadır. Beyni dinç tutmaktadır.
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