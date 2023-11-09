Hukuk öğrencilerine büyük şok! Birçoğunun diploması elinde kalacak: İşte yeni karar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. İlk sınav 2024 yılında olacak dedi! Ayrıntılar haberimizde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tunç, burada hukuk eğitimi ve mesleğe girişe ilişkin kritik farklılıkları bildirdi.

Bakan Tunç, ilk olarak hukuk fakültelerinin sayısının çok olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin özellikle avukatlık mesleğinde karşılaşılan eksikliklere dikkat çekti. Bu kapsamda kontenjan sınırlamalarına gidileceğini belirtti.

Daha önemli bir değişiklik ise artık hukuk fakültesi mezunlarının doğrudan avukatlık stajına ya da hakimlik/savcılık sınavına girmeyecekleri yönünde oldu. Bakan Tunç, hukuk fakültesi mezunlarının öncelikle "hukuk mesleklerine giriş sınavı"na gireceklerini ve bu sınavı kazananların avukatlık stajına ya da hakim/savcı yardımcılığına başlayabileceklerini açıkladı.





Bakan ayrıca hakim ve savcı adaylığı sisteminin de değiştirileceğini, bunun yerine "hakim ve savcı yardımcılığı" sisteminin getirileceğini ifade etti. Buna göre adaylar bir yıl Adalet Akademisi'nde eğitim alacak, ardından iki yıl süresince tecrübeli hakim ve savcıların yanında çalışacaklar.

Bakan Tunç, hukuk eğitiminin kalitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, yargı reformu strateji belgesi hazırlıklarının da devam ettiğini kaydetti. 2024 yılından itibaren uygulamaya girecek yeni düzenlemelerle hukuk eğitimi ve mesleğe girişin daha nitelikli hale geleceği öngörülüyor.