Halkbank'tan memurlara özel kredi! 70.000 TL'ye kadar kefilsiz şartsız çekebilecekler

Halkbank'tan memurlara özel kredi! 70.000 TL'ye kadar kefilsiz şartsız çekebilecekler
Halkbank'ın memurlara özel kredi kampanyası yüzleri güldürecek! İşte detaylar...

Halkbank, memur ve kamu çalışanlarına yönelik özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bankanın sunduğu bu kredi fırsatıyla, memurlar bütçelerini dengeleyebilecek.

Kampanya kapsamında, memurlar 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alma imkanına sahip. Bankanın sunduğu faiz oranları ise sektör ortalamasının oldukça altında. Halkbank, 70.000 TL'lik kredi için aylık %3,95 gibi cazip bir faiz oranı belirledi.

halkbank

Krediden yararlanmak isteyen memurlar, kredi tutarına göre farklı vade seçeneklerinden faydalanabiliyor. 50.000 TL'ye kadar alınacak kredilerde vade süresi 36 aya kadar uzatılabilirken, 50.000-70.000 TL arası kredilerde bu süre 24 aya kadar uzatılabiliyor.

70.000 TL tutarındaki krediyi 24 aylık vadeyle kullanan bir memur, her ay bankaya 5.139 TL ödeme yapacak. Böylece memurlar, oldukça uygun koşullarda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Kampanya kapsamında sunulan avantajlı şartlar, memurların bütçe yönetimini kolaylaştırıyor. Düşük faiz oranlarıyla uzun vade imkanı sunan bu kredi fırsatından yararlanmak isteyenler, Halkbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

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